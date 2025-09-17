Známy "Tinder Swindler" skončil vo väzbe: PODVIEDOL ďalšiu ženu, okradol ju o desaťtisíce eur

TBILISI - Gruzínske úrady zadržali Simona Levieva, známeho ako "Tinder Swindler", na letisku v Batumi. Leviev, ktorý údajne oklamal ženy o milióny dolárov cez zoznamovaciu aplikáciu, čelí vydaniu do Nemecka po podvedení ďalšej ženy. Samontý Leviev aj jeho právnik obvinenia popierajú.
Simon Leviev, známy ako 'Tinder Swindler' z populárneho dokumentu Netflix, bol zatknutý v Gruzínsku. Gruzínske ministerstvo vnútra v pondelok oznámilo, že 34-ročný Izraelčan bol zadržaný na letisku v Batumi na juhozápade krajiny na žiadosť Interpolu. Podľa denníka NYT okradol ženu v Berlíne o viac ako 40-tisíc eur.
V roku 2019 bol Leviev, ktorého skutočné meno je Shimon Yehuda Hayut, odsúdený za štyri obvinenia z podvodu v samostatnom prípade a odsúdený na 15 mesiacov väzenia. Po piatich mesiacoch ho prepustili. Žena tiež zaplatila takmer 9-tisíc eur za hotel a letenky na Kajmanských ostrovoch po tom, čo jej povedal, že jeho kreditná karta je zablokovaná. Ani túto sumu jej podľa obvinení nikdy nevrátil.
Súd v utorok rozhodol, že bude držaný vo väzbe tri mesiace alebo kým ho Nemecko, ktoré požiadalo Interpol o vydanie žiadosti o jeho zatknutie, nevydá. Pán Rotenberg uviedol, že Hayut sa odvoláva proti svojmu zadržaniu v Gruzínsku a tiež žiada o zastavenie konania v Nemecku.
Hayut obvinenia poprel a podľa jeho právnika nechápe, prečo Nemecko nepožiadalo Izrael priamo o jeho výsluch alebo vydanie. "Je držaný v extrémne drsných podmienkach zadržania bez správnej výživy a väčšinu času je spútaný," povedal právník o svojom klientovi, s ktorým hovoril v utorok. Dodal, že jeho klient nebol v Nemecku obvinený zo žiadneho trestného činu. Hayut má sedem dní na odvolanie sa proti rozhodnutiu gruzínskeho súdu, uvádzajú dokumenty vydané Mestským súdom v Batumi. Jeho právnik uviedol, že Leviev "slobodne cestoval po celom svete".. "Bol v Dubaji, v Európe, na iných miestach vo východnej Európe. Nebol zatknutý. Nemal žiadne problémy," vyhlásil právnik.
Vydával sa za dediča magnáta, od žien vylákal státisíce
Leviev sa preslávil po odvysielaní investigatívneho dokumentu na Netflixe, ktorý odhalil sériu romantických podvodov a finančných zločinov v odhadovanej hodnote 10 miliónov dolárov. Údajne sa na zoznamovacej aplikácii Tinder vydával za bohatého dediča diamantového magnáta a lákal ženy, aby mu požičali veľké sumy peňazí, ktoré nikdy nesplatil.
Levieva schéma zahŕňala vytváranie falošnej online osobnosti a lákanie žien do romantických vzťahov prostredníctvom extravagantného životného štýlu s súkromnými lietadlami a luxusnými dovolenkami. Obete, ktoré sa podelili o svoje príbehy v dokumentárnom seriáli, uviedli, že Leviev ich lákal okázalými darčekmi a výletmi, aby získal ich dôveru. Neskôr predstieral, že ho prenasledujú jeho "nepriatelia" a žiadal ich o prevod značných súm peňazí, než prerušil všetok kontakt.
Cecilie Fjellhøy, jedna zo žien vystupujúcich v seriáli Netflix, uviedla, že Levievovi dala viac ako 270-tisíc dolárov (takmer 228-tisíc eur) počas ich vzťahu. Minulý rok podala ďalšia žena, Iren Tranov, žalobu na Levieva v Izraeli, pričom tvrdila, že mu požičala viac ako 144-tisíc šekelov (viac ako 36-tisíc eur), ktoré nikdy nesplatil.
Leviev predtým pre BBC Newsbeat dôrazne poprel obvinenia vznesené proti nemu v dokumente. Kate Konlin, bývalá Levievova priateľka, ho v rozhovore pre BBC v roku 2023 obvinila z emocionálneho a fyzického zneužívania počas ich vzťahu. Leviev neskôr tieto obvinenia odmietol a uviedol, že nikdy fyzicky neublížil žiadnej žene.
'Tinder Swindler' sa stal najsledovanejším dokumentom Netflixu v 90 krajinách po jeho uvedení vo februári 2022. Zatknutie Simona Levieva v Gruzínsku predstavuje významný vývoj v jeho kontroverznom príbehu a môže priniesť spravodlivosť jeho údajným obetiam.