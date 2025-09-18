Slovák vyčíňal kúsok za hranicami: Rakúska polícia ho chytila priamo pri krádeži!

KITTSEE – Rakúska polícia má za sebou úspešný zásah v pohraničnom mestečku Kittsee. Tamojší policajti prichytili pri čine slovenského občana, ktorý mal na svedomí sériu krádeží a vlámaní. Teraz žiadajú verejnosť o pomoc – chcú vypátrať majiteľov podozrivých predmetov, ktoré u neho našli.
Burgenlandská polícia informovala, že 31. augusta 2025 zadržala v Kittsee slovenského občana priamo po tom, ako sa dopustil viacerých krádeží vlámaním či nenápadným vniknutím.
Pri následnej domovej prehliadke našli rakúski policajti viacero predmetov, ktoré zrejme pochádzajú z predchádzajúcich skutkov v Kittsee. Doteraz sa však nepodarilo priradiť ich ku konkrétnym poškodeným, preto polícia zverejnila ich fotografie a žiada obyvateľov, aby sa prihlásili, ak niečo spoznajú.
Medzitým sa v miestnej skupine na sociálnej sieti Facebook objavilo ďalšie znepokojenie. Obyvatelia opísali dvojicu slovensky hovoriacich mužov, ktorí sa v obci podozrivo správali – nakúkali do dvorov a áut a dokonca si ukazovali na bezpečnostné kamery pri domoch. Podobný modus operandi bol zaznamenaný aj v niektorých slovenských obciach.