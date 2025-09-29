V Rakúsku chytili Slováka: Má na krku desiatky krádeží! Vyberal si najmä TIETO objekty

VIEDEŇ - Polícia zadržala 66-ročného Slováka, ktorý mal v Rakúsku kradnúť hosťom cennosti z hotelových izieb. Podľa vyšetrovania má na konte desiatky skutkov.
Desiatky krádeží v štyroch mestách
Rakúske úrady obvinili Slováka, ktorý sa mal dopustiť troch vlámaní, 23 krádeží a piatich pokusov o krádež. Trestná činnosť sa odohrávala od 25. apríla do 19. septembra 2025 v Zell am See, Saalfeldene, Kitzbüheli a vo Viedni, píše Krone.at.
Muž si mal svoje obete starostlivo vyhliadnuť. Často ich sledoval až do hotelového saunového sveta, kde využil chvíľu nepozornosti, aby ukradol ich kľúče od izieb.
Ako postupoval
So získaným kľúčom sa dostal do izieb, odkiaľ mizli najmä peniaze a bankomatové karty. Tie následne používal na platby v obchodoch. Jeho posledným známym skutkom bola krádež karty v Zell am See, s ktorou hneď zaplatil v potravinách.
Zadržanie v Kitzbüheli
Po čine sa presunul do Kitzbühelu. Tam už polícia konala na základe tipov od verejnosti. Muža zadržali a na pokyn prokuratúry ho previezli do justičného zariadenia v Salzburgu.
Nevyčíslené škody
Celková výška škody zatiaľ nie je známa. Vyšetrovatelia však predpokladajú, že vzhľadom na počet prípadov môže ísť o značnú sumu.