Bizarná lúpež pri Bratislave: Muž nabehol do herne so zbraňou v maske KLAUNA a odniesol kopec peňazí!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)
ROVINKA - Pracovný týždeň sa po septembrovom sviatku nezačína pre všetkých práve ideálne. V obci Rovinka neďaleko Bratislavy došlo ku skorej rannej lúpeži. Muž sa maskoval za klauna a išlo mu len o odcudzenie hotovosti a bol tiež ozbrojený.
Prípad rieši portál tvnoviny.sk. K lúpeži došlo v obci Rovinka počas noci z pondelka na utorok 16. septembra. Neznámy muž mal v ruke aj zbraň.
Všetko sa odohralo okolo tretej hodiny ráno. Podľa televízie Markíza išlo o muža zavalitejšej postavy s maskou klauna na tvári. V ruke mal krátku guľovú zbraň a vtrhol do herne Kajot. "Údajne odcudzil hotovosť v hodnote zhruba 2-tisíc eur, následne mal ujsť na neznáme miesto," informoval portál. K žiadnemu zraneniu nemalo dôjsť.
Správu budeme aktualizovať.