Meteorológovia varujú pred dažďom a búrkami: Vydali výstrahu prvého stupňa pre niektoré oblasti

(Zdroj: Getty Images)
TASR

BRATISLAVA - V niektorých častiach severného a stredného Slovenska sa môže v utorok (16. 9.) vyskytnúť dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V niektorých častiach platí až do utorka 12.00 h.

Vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okrese Banská Bystrica platí výstraha pred dažďom od polnoci do utorka 9.00 h, v okresoch Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Brezno a Poprad platí od utorka 4.00 h do 12.00 h.

Meteorológovia varujú pred dažďom
 (Zdroj: SHMÚ)

„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia.

Hydrológovia zároveň vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňami, konkrétne pre okresy Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Výstraha na týchto územiach predbežne platí v utorok od 5.00 do 15.00 h.

Môžu sa vyskytnúť aj búrky

V niektorých častiach Slovenska sa môžu v noci vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od polnoci do utorka (16. 9.) 7.00 h. Výstraha pred búrkami platí pre celý Žilinský a Trenčiansky kraj, pre väčšinu okresov Trnavského kraja a pre okresy Malacky, Pezinok a Topoľčany.

Meteorológovia varujú pred dažďom
 (Zdroj: SHMÚ)

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varujú meteorológovia.

