Na hraniciach Slovenska a Česka sa vyskytlo tornádo! VIDEO Odborníci zisťujú rozsah škôd

BRATISLAVA - V Česku sa na hraniciach so Slovenskom zrejme v sobotu večer vyskytlo tornádo. Odborníci zisťujú rozsah škôd.
Včera vo večerných hodinách vystrašilo ľudí v blízkosti Hodonína a Skalice na hraniciach medzi Českou republikou a Slovenskom pravdepodobne slabšie tornádo. Upozornil na to aj Český hydrometeorologický ústav, ktorý zároveň uviedol, že zatiaľ nemajú informácie o prípadných škodách ani hodnotení intenzity.
"Pripomíname, že na území ČR sa ročne vyskytne bežne niekoľko slabších tornád. Lokalizácia prípadného tornáda je v kontexte výskytu ničivého tornáda v roku 2021 čisto náhodná. Na priloženej radarovej snímke je materská búrka, zrejme v čase, keď sa tornádo vyskytovalo," uviedli.
Podľa portálu tn.cz dne odborníci zisťujú škjody, aby vedeli odhadnúť, o aké veľké tornádo išlo. "Podľa zhodnotenia charakteristiky javu na základe zaslaných materiálov sa celkom jasne jedná o slabé tornádo. To sa našťastie vyskytlo mimo zastavanej oblasti," uviedla Czech Thunderstorm Research Association, nezisková organizácia, ktorá sa venuje experimentálnym predpovediam, dokumentácii a výskumu význačných meteorologických javov. "Tornádo sa vyskytlo medzi 18:54 až 19:00 SELČ na južnom cípe rýchlo silnejúcich búrok, kde bola zaznamenaná aj vysoká radarová odrazivosť. Pokiaľ by ste mali informácie o prípadných škodách, môžete nás informovať pomocou správy alebo zaslať do komentára," dodali.