Poplach pre automobilky: Znova sa skloňuje nedostatok čipov, hrozí zastavenie výroby!

AMSTERDAM - Holandský minister hospodárstva Vincent Karremans v utorok rokoval s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom o výrobcovi počítačových čipov Nexperia, nad ktorým holandská vláda minulý mesiac prevzala kontrolu.
Rozhovor sa zameral na hľadanie riešenia, ktoré bude vyhovovať záujmom všetkých zúčastnených strán, uviedol holandský minister. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Konflikt a následný zákaz dovozu tovaru z Číny
Holandská vláda koncom septembra prevzala kontrolu nad spoločnosťou Nexperia, ktorá dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Za dôvod označila obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech. Nexperia následne oznámila, že na základe rozhodnutia vlády v Pekingu nesmie dovážať z Číny určité tovary. O niekoľko dní neskôr spoločnosť varovala automobilky a ich dodávateľov, že za súčasných podmienok nevie zaručiť dodávky čipov.
Automobilky v Európe aj preto varujú pred hroziacim nedostatkom čipov používaných v odvetví, ak sa čoskoro nepodarí urovnať spor. Bez čipov od spoločnosti Nexperia nemôžu európski dodávatelia automobilového priemyslu vyrábať diely a komponenty potrebné na zásobovanie výrobcov vozidiel, preto hrozí zastavenie výroby, uviedlo minulý týždeň Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).
Holandský minister hospodárstva Vincent Karremans plánuje v najbližších dňoch stretnutie s predstaviteľmi čínskej vlády. Témou rokovaní bude hľadanie riešenia patovej situácie okolo výrobcu počítačových čipov Nexperia, uviedol minister v nedeľu.