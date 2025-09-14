Počasie nám dáva riadne zabrať: Silné dažde už robia prvé problémy! VIDEO Na Záhorí sa voda valí na cestu

BRATISLAVA - Avizované výdatné zrážky a s nimi spojené povodne dorazili na Slovensko v plnej sile. Západ krajiny sa ocitol pod vodou, na mnohých miestach sa doslova roztrhlo nebo a silné dažde si už pýtajú svoju daň.
Meterológovia už počas soboty varovali, že v nedeľu treba na celom území Slovenska rátať s intenzívnym dažďom a vo viacerých okresoch západného a severozápadného Slovenska hrozia povodne. Vydali tiež výstrahy prvého aj druhého stupňa.
V niektorých okresoch Slovenska platia v nedeľu výstrahy pred prívalovými povodňami a povodňami z trvalých dažďov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Výstraha platí pre okresy Senica, Myjava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Snina a Sobrance. Meteorológovia ju vydali predbežne do pondelka rána. Zároveň SHMÚ vydalo pre takmer celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom do 17.00 h, respektíve do 20.00 h či do polnoci.
Tieto varovania sa dnes začali náplňať. S dažďom sa od skorých ranných hodín trápia na Záhorí, kde sa v niektorých miestach cesty premenili na rieku a voda sa valila ulicami.
Ako upozornil portál imeteo.sk, zrážky spôsobili bleskové záplavy v Cérovej v okrese Senica, kde sa voda v veľkom valila na cestu z okolitých polí. Na úseku Cérová - Prievaly sú zaplavené časti ciest plné vody, blata a nánosov, a prejazd je týmito úsekmi ťažko prejazdný.
Problémy majú ale aj na strednom Slovensku. Imeteo.sk uvádza, že na oficiálnych zrážkomerných staniciach SHMÚ vo Zvolene spadlo od 20 do 23 mm zrážok, no problémom je, že tieto zrážkové úhrny spadli len v priebehu hodiny. Výdatné zrážky viedli k zaplaveniu ciest. V obci Lieskovec zaplavilo aj polia a voda z polí sa potom spolu s bahnom dostala do obce.
Aktuálne je zaplavená aj časť cesty na úseku od Kriváňa až po Pílu. Podľa vodičov sa cesta sa mení na potok. Pod vodou sa ocitla aj Likavka, kde je zaplavené centrum.