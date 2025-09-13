Krádež kabelky s hotovosťou: Neznámy páchateľ spôsobil škodu vyše 3000 eur

Krádež kabelky v predajni v bratislavskej Mlynskej doline (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Neznámy páchateľ v predajni v bratislavskej Mlynskej doline ukradol žene kabelku s finančnou hotovosťou a ďalšími vecami. Spôsobil tým škodu vo výške viac ako 3000 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.
Krádež kabelky v predajni v bratislavskej Mlynskej doline (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Okolnosti prečinu krádeže vyšetrujú policajti štvrtého bratislavského okresu, krádež sa udiala 4. septembra v čase krátko pred 16.30 h.
Krádež kabelky v predajni v bratislavskej Mlynskej doline (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Polícia pátra po totožnosti osôb na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.