Sadol za volant pod vplyvom alkoholu! V jazde mu zabránil občan, polícia koná

BRATISLAVA - Polícia obvinila 44-ročného vodiča, ktorý si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Nameraná mu bola hodnota 2,58 promile. V jazde mu zabránil všímavý občan na Hraničnej ulici v Bratislave.Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Včera krátko pred 19.00 h bola hliadka bratislavskej dopravnej polície vyslaná na Hraničnú ulicu do druhého bratislavského okresu, kde sa mal nachádzať občan, ktorý bránil pokračovať v jazde vodičovi osobného motorového vozidla, keďže ten by mal byť pod vplyvom alkoholu,“ priblížila Bartošová.
Vyšiel z parkovacieho miesta
Polícia po príchode na miesto zistila, že vodič so svojím motorovým vozidlom zn. Toyota vyšiel z parkovacieho miesta a snažil sa po ulici odísť s autom smerom na ulicu Mlynské nivy. „Vodič aj počas kontroly policajnou hliadkou javil známky požitia alkoholu, bola teda u neho vykonaná dychová skúška. Následne policajti 44-ročnému vodičovi obmedzili osobnú slobodu a eskortovali ho na policajné oddelenie,“ dodala Bartošová.
Muža polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny mu hrozí odňatie slobody až na jeden rok. Bartošová vodičom v tejto súvislosti opätovne pripomenula, že aj malé množstvo požitého alkoholu môže ovplyvniť rozhodovanie vodiča a vnímanie situácie počas šoférovania.