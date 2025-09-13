Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Danko sa opäť pustil do Petra Pellegriniho: Na prezidenta vypenil kvôli konsolidácii! Padli tvrdé slová

BRATISLAVA - Predseda SNS Andrej Danko sa znova pustil do Petra Pellegriniho. Prezident cez týždeň vyhlásil, že ho nemilo prekvapil objem konsolidačných opatrení, ktoré predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD). Danko odkázal, že žasne, kde berie prezident drzosť hovoriť takéto veci.

Predseda SNS tvrdí, že zostal šokovaný výrokmi prezidenta na adresu nových konsolidačných opatrení. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy„On sám si vybojoval o tretinu väčší rozpočet ako mala jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová," vytkol mu Danko. 

Poukázal tiež na to, že Pellegrini používa v službe "tri služobné vozidlá a šesť ochrankárov,“ a tiež uviedol, že si nevšimol cez leto zo strany prezidenta „žiadnu aktivitu“.

Danko zároveň neskôr v ďalšej časti debaty prezidentovi vytkol, že sa odťahuje od koalície a hádže na ňu problémy. V jeho správaní vidí alibizmus. Uviedol tiež, že si nevie predstaviť, že by mal Peter Pellegrini v budúcich prezidentských voľbách podporu SNS. 

Niečo nie je v poriadku

Prezident Peter Pellegrini po predstavení konsolidačných opatrení vyjadril obavu z toho, že konsolidácia bude v sume takmer troch miliárd eur. Z toho podľa neho vyplýva, že niečo nie je v poriadku. „Ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financií tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do jednej miliardy. Potom to boli pomaly dve miliardy a teraz už sú to skoro miliardy tri. Takže niečo nie je dobré,“ uviedol Pellegrini a súčasne upozornil, že treba dávať veľký pozor na to, ako sa výrazne začína znižovať hospodársky rast SR „Mám obavu, a preto budem pozorne sledovať tie opatrenia, či ešte viacej nepribrzdia hospodársky rast, čím by sa Slovensko pri odhadovanom raste 0,4 percenta HDP nakoniec mohlo prepadnúť až do recesie. To by bolo veľmi, veľmi nepríjemné,“ vyhlásil.

Prezident SR tiež vyjadril poľutovanie nad tým, že v súvislosti s konsolidáciou neprebehla väčšia odborná diskusia aj vzhľadom na to, že ide o veľký objem peňazí a na poslednú chvíľu. Pozorne podľa svojich slov sleduje aj reakcie opozície, no „nejakú zásadnú alternatívu, kde by sa mali nájsť skoro tri miliardy eur“, nezachytil.

„Ako by sme na Slovensku mali trochu krízu ťažkých, ale možno závažných ekonomických rozhodnutí, ktoré bude treba urobiť, ale tak, aby čo najmenej zasiahli už tak krehký ekonomický rast na Slovensku,“ dodal Pellegrini, ktorý je v Japonsku pri príležitosti Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025 v Osake.

22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur 

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude podľa Kamenického obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Ten by mal ušetriť 1,14 miliardy eur napríklad znížením výdavkov na tovary a služby, rušením a zlučovaním niektorých úradov, ale aj zásadným znížením výdavkov na mzdy.

Najviac dodatočných príjmov má štátu priniesť zvýšenie zdravotného odvodu zamestnanca o jeden percentuálny bod, a to 358 miliónov eur. Zvýšiť sa má progresivita zdanenia fyzických osôb. K doterajším dvom sadzbám 19 a 25 percent pribudnú s rastom príjmu fyzických osôb ešte sadzby vo výške 30 a 35 percent. Ústavní činitelia budú mať tieto sadzby zvýšené o ďalších desať percentuálnych bodov, to znamená v rozpätí 29 a 45 percent. Celkovo chce štát na tomto opatrení podľa Kamenického získať vyše 200 miliónov eur.
 

