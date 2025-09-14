Všetko môže byť nakoniec inak! Kamenický pripustil zmeny: O rušení dní pracovného pokoja stále debatujú

BRATISLAVA - Opatrenia na konsolidáciu verejných financií sú výsledkom rokovania všetkých vládnych strán a pri ich príprave bolo najťažšie nájsť zhodu v koalícii. V nedeľnej diskusnej relácii televízie JOJ Politika 24 to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Diskusia je podľa neho ešte o možnosti nákupov počas sviatkov či o šetrení v rezorte zdravotníctva.
„Za mňa musím povedať, že najviac energie, ktorú som vynaložil, bolo práve na dosiahnutie politických dohôd,“ povedal Kamenický. Počas rokovaní podľa neho musela vládna koalícia robiť kompromisy na prekonanie viacerých sporov. „Nedá sa to urobiť tak, že vy si poviete, že toto je veľmi dobré a toto je najlepšie a takto si to presadím, takto to proste nefunguje v politike,“ dodal minister.
Napriek tomu, že parlament už rokuje o vládou predloženom konsolidačnom balíčku, je podľa ministra otvorená ešte otázka rušenia dní pracovného pokoja počas niektorých sviatkov. Rovnako ešte v piatok (12. 9.) nebolo ukončené rokovanie o úsporách niektorých rezortov. Najväčší problém bol podľa Kamenického v rezorte zdravotníctva.
Minister odmietol kritiku opozície, ktorá upozornila na budúcoročný nárast čistých príjmov členov vlády, premiéra aj poslancov Národnej rady SR v čase konsolidácie v dôsledku automatického zvýšenia paušálnych náhrad naviazaných na priemernú mzdu. „Je v rukách poslancov Národnej rady, čo urobia so svojimi platmi. Ja nemám právo, aby som im určoval, aký budú mať plat,“ povedal Kamenický. U ostatných ústavných činiteľov plánuje rezort financií pripraviť prepočet rastu paušálnych náhrad, ktorý chcú predložiť koaličným partnerom. Tejto téme by potom podľa Kamenického mala venovať koaličná rada.
Neukončené sú tiež rokovania o zmenách v transakčnej dani, ktoré navrhuje koaličná SNS. Minister odmietol, že by táto daň bola pre firmy likvidačná. Tvrdil že viaceré firmy mu ukázali, že transakčná daň u nich dosiahla iba niekoľko desiatok eur. Ročne však plánuje vybrať od podnikateľov okolo 530 miliónov eur. Návrh poslancov SNS na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a firmy s obratom do 100.000 eur podľa neho narazil na legislatívu EÚ. V hre je podľa ministra oslobodenie od tejto dane pre všetky firmy do výšky desať eur.
Opozícia kritizuje vládu: Konsolidačné opatrenia sa mali riešiť skôr, na SLK nie je dôvod
Kamenický zopakoval, že konsolidácia bola nevyhnutná pre zlý stav verených financií, ktoré zanechali bývalé vlády novému kabinetu na jeseň roku 2023. Odmietol aj tvrdenie, že štát opäť málo šetrí na sebe. Z 2,7 miliardy celkovej konsolidácie v roku 2026 by mali firmy, zamestnanci a spotrebitelia na daniach a odvodoch zaplatiť spolu 1,4 miliardy eur a štát by mal ušetriť 1,3 miliardy eur. V tejto sume je aj zníženie transferu podielových daní pre mestá a obce vo výške 130 miliónov eur.