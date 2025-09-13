Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Dotkne sa konsolidácia aj platov ministrov a poslancov? Šutaj Eštok to povedal na rovinu: TOTO nikdy nepripustí

Matúš Šutaj Eštok Zobraziť galériu (2)
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Koaličná strana Hlas-SD trvá na tom, aby v roku 2026 nevzrástli príjmy poslancov a ani príjmy ministrov, ktoré sú od nich odvodené. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý to považuje za gesto solidarity s občanmi. Zvýšenie platov je pre neho neprijateľné a nepripustí ho.

„Je neprijateľné a nepripustím, aby platy vrcholových politikov a štátnych manažérov na budúci rok vzrástli. Sme predsa sociálni demokrati a odmietame sa pozerať na to, ako sa politikom ich vlastná životná úroveň zvyšuje, zatiaľ čo ľudia sa musia uskromniť, politici musia ísť jasným príkladom,“ povedal Šutaj Eštok. Doplnil, že túto požiadavku už niekoľkokrát zopakoval svojim koaličným partnerom.

Platy musia byť podľa neho dotknuté aj zvýšenými daňami. Tvrdí, že toto opatrenie štát nič nestojí a prinesie symbolickú úsporu. „Tu však primárne nejde o peniaze, ale o jasný signál politikov, že si žiadnymi fintami nebudú zvyšovať svoj príjem v čase, keď sa veľké skupiny ľudí musia pre spoločný prospech celého Slovenska dočasne uskromniť,“ podotkol predseda Hlasu. Považuje to aj za odkaz, že si všetci vo vládnej koalícii uvedomujú situáciu v krajine.

