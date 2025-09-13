Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

Kamenického vyhlásenia dožrali aj policajtov! Radikálny krok: Ohlásili zhromaždenie pred PARLAMENTOM

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Policajní odborári zvolávajú na stredu 17. septembra zhromaždenie za spravodlivú valorizáciu platov policajtov. Rozhodla o tom Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície (OZP) v SR na piatkovom (12. 9.) zasadnutí. Zhromaždenie sa uskutoční o 10.00 h pred budovou parlamentu v Bratislave. Odborári o tom informovali na sociálnej sieti. Apelujú na vládu, aby rešpektovala dohody, ktoré boli dosiahnuté pri rokovaniach.

Objasnili, že impulzom na tento krok bolo vyhlásenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), že vláda nepočíta s valorizáciou platov v štátnej správe. „Platové podmienky policajtov nemožno dlhodobo odkladať. Príslušníci Policajného zboru nemali valorizované platy už tri roky po sebe, hoci aj predstavitelia Ministerstva vnútra SR opakovane uznávajú kritickosť situácie a potrebu prijatia novej platovej tabuľky alebo aspoň základnej valorizácie,“ argumentovali.

Odsúdili aj postup vlády smerujúci k nerešpektovaniu „de facto“ ukončeného kolektívneho vyjednávania. „Rada zároveň žiada vládu a parlament, aby nebrali odborom možnosť kolektívne vyjednávať. Toto právo vyjednať lepšie podmienky formou kolektívnej zmluvy by malo byť zakotvené aj priamo do zákona o štátnom rozpočte na rok 2026,“ uviedli.

Viac o téme: ValorizáciaPlatyPolicajní odborári
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Matúš Šutaj Eštok
Dotkne sa konsolidácia aj platov ministrov a poslancov? Šutaj Eštok to povedal na rovinu: TOTO nikdy nepripustí
Domáce
FOTO Hnutie Slovensko: V čase
Hnutie Slovensko: V čase konsolidácie vláda zvyšuje platy premiérovi aj poslancom
Domáce
Volvo oznámilo veľký nábor
Volvo oznámilo veľký nábor zamestnacov v Košiciach: Hrubá mzda 1280 eur, trinásty plat aj variabilka
Domáce
Slovákov nečakajú ekonomické hody:
Slovákov nečakajú ekonomické hody: Mizivý rast platov, drahšie potraviny a obavy z ďalšieho kola konsolidácie!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Prominenti
Lukáš Klein po prehre s Barrerom: Mrzí taký zápas prehrať 6:7 v treťom sete
Lukáš Klein po prehre s Barrerom: Mrzí taký zápas prehrať 6:7 v treťom sete
Šport
Dan Ceman po zápase so Slovanom Bratislava: Vedeli sme, že to bude ťažký zápas
Dan Ceman po zápase so Slovanom Bratislava: Vedeli sme, že to bude ťažký zápas
Šport

Domáce správy

Mladík chcel okradnúť dôchodkyňu
Mladík chcel okradnúť dôchodkyňu pred bytovkou: Zachránil ju muž vychádzajúci z domu
Domáce
Kamenického vyhlásenia dožrali aj
Kamenického vyhlásenia dožrali aj policajtov! Radikálny krok: Ohlásili zhromaždenie pred PARLAMENTOM
Domáce
Policajt po nehode nafúkal
Policajt po nehode nafúkal skoro dve promile: Kolegovia museli hľadať jeho zbraň aj preukaz
Domáce
V Starom Meste sa v sobotu koná festival Zo srdca: Hudba a trhy budú na Hviezdoslavovom námestí
V Starom Meste sa v sobotu koná festival Zo srdca: Hudba a trhy budú na Hviezdoslavovom námestí
Bratislava

Zahraničné

Radoslaw Sikorski
MIMORIADNY ONLINE Sikorski obviňuje Rusko z klamstiev o dronoch v Poľsku: Prezentujú rôzne verzie!
Zahraničné
Izraelská armáda zničila raketu
Izraelská armáda zničila raketu vypálenú z Jemenu
Zahraničné
Militanti zabili najmenej 12
Militanti zabili najmenej 12 vojakov na severozápade Pakistanu
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un chystá novú politiku: Plánuje posilniť svoj jadrový arzenál a konvenčné ozbrojené sily
Zahraničné

Prominenti

Antónia Lišková je v
Antónia Lišková je v TALIANSKU herečkou: Budete závidieť, s ktorým fešákom pracovala!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Tragická SMRŤ hviezdy Šou
Tragická SMRŤ hviezdy Šou Billa Cosbyho (†54): Manželka PRVÝKRÁT prehovorila... Roky sa utajovala!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni -
Kollárova EX vytočená do biela: Dokedy dovolíme, aby sa idi*ti týmto spôsobom VYHRÁŽALI?!
Domáci prominenti
Hviezdna herečka aj známa
Hviezdna herečka aj známa Slovenka v SEXI ČIPKE: ROVNAKÝ outfit, ale... Komu to svedčí viac?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šok po 22 rokoch:
Šok po 22 rokoch: Žena našla mamu so svojím manželom v posteli! Je otcom mojich súrodencov?
Zaujímavosti
Gibraltár na vlastnej koži:
Gibraltár na vlastnej koži: Jeden trik vám ušetrí desiatky eur a uvidíte všetko
dromedar.sk
FOTO POZOR na tento trend:
POZOR na tento trend: Obľúbený nápoj takmer zabil mladú ženu! Transfúzia na poslednú chvíľu
Zaujímavosti
Prelomový krok v liečbe
Prelomový krok v liečbe rakoviny: Medzinárodný tím vedcov odhalil spôsob, ako zasiahnuť rakovinu presne a šetrne
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Kamenický či progresívci: Uhádnete, kto a ako chce konsolidovať? (kvíz)
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Štedré dôchodky nás ťahajú do pasce: Výdavky na penzie sa zdvojnásobili, upozorňuje NKÚ!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Ruská centrálna banka siahla na úroky: Nedarí sa jej skrotiť infláciu!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!
Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!

Šport

Slovensko je oficiálne majstrom Európy! Spravodlivosť existuje, UEFA sa spamätala
Slovensko je oficiálne majstrom Európy! Spravodlivosť existuje, UEFA sa spamätala
EURO
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
FOTO Plavky jej seknú viac ako kombinéza: Ester Ledecká ukázala bezkonkurenčnú postavu
Lyžovanie
Kongres zasadol a spustil tajné hlasovanie: Federácia rozhodla o osude Rusov na olympiáde
Kongres zasadol a spustil tajné hlasovanie: Federácia rozhodla o osude Rusov na olympiáde
Olympijské hry
VIDEO Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
VIDEO Bláznivý štart v podaní nováčika: Prešov prehrával o tri góly, napokon berie všetky body!
Tipsport liga

Auto-moto

Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
VW ID. Cross Concept: nové kompaktné SUV príde už budúci rok. Takto vyzerá
Novinky

Kariéra a motivácia

19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
19 kníh a filmov, ktoré vás nakopnú k pracovnému úspechu
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Práca namiesto dávok vstúpila do praxe
Domáce
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Tisícky Slovákov si od roku 2026 polepšia na dôchodku
Domáce
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Workoholizmus: Ako rozpoznať, že ste na hrane vyhorenia?
Vyhorenie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Tekvica ako ananás? Geniálny trik, ako zavariť výborný kompót
Výber receptov

Technológie

Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Výskumníci vyriešili záhadu Slnka, na ktorú nevedeli prísť 50 rokov. Solárne erupcie môžu mať teplotu, s akou sme nerátali
Vesmír
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
POZOR! Hneď teraz si aktualizuj svoj Samsung telefón. Chyba v softvéri umožňuje ovládnuť tvoj mobil bez toho, aby si na čokoľvek klikol
Samsung
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Nové zistenia vedcov ukazujú, čo môže spustiť infarkt. Tento problém trápi tisíce Slovákov
Veda a výskum
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Armádne technológie

Bývanie

Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Tieto kvety cez jeseň vysaďte, na jar záhradu zaplavia farbami. Čo robiť, aby dobre rástli a pekne vynikli?
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax

Pre kutilov

Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Objavili sa na fasáde domu praskliny? Problém neodkladajte a zasiahnite včas!
Údržba a opravy
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Prečo je jeseň ideálna na výsadbu ovocných stromov a kríkov?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Emily Blunt rozprúdi vášne v pokračovaní Devil wears Prada 2: Odhaľte spolu s nami pikošky a tejto hollywoodskej kráske
Zahraničné celebrity
Emily Blunt rozprúdi vášne v pokračovaní Devil wears Prada 2: Odhaľte spolu s nami pikošky a tejto hollywoodskej kráske
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kamenického vyhlásenia dožrali aj
Domáce
Kamenického vyhlásenia dožrali aj policajtov! Radikálny krok: Ohlásili zhromaždenie pred PARLAMENTOM
Policajt po nehode nafúkal
Domáce
Policajt po nehode nafúkal skoro dve promile: Kolegovia museli hľadať jeho zbraň aj preukaz
Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Dotkne sa konsolidácia aj platov ministrov a poslancov? Šutaj Eštok to povedal na rovinu: TOTO nikdy nepripustí
Celá Európa je na
Domáce
Celá Európa je na nohách: Nemocnicami sa širi nebezpečná infekcia! Prvý prípad už máme aj na Slovensku

Ďalšie zo Zoznamu