Meteorológovia vydali výstrahu: V piatok ráno môže viaceré časti Slovenska zahaliť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
BRATISLAVA - Vo viacerých častiach Slovenska sa môže v piatok ráno vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 8.30 h.
Výstraha pred hmlou platí v celom Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.
(Zdroj: SHMÚ.sk)