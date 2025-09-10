Asociácia nemocníc Slovenska požaduje zvýšenie rozpočtu o 540 miliónov eur pre zdravotníctvo

BRATISLAVA - Nemocnice potrebujú ešte tento rok dofinancovať sumou minimálne 25 miliónov eur. Zhodla sa na tom Rada Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) na stredajšom rokovaní. Prostriedky sú podľa nej nevyhnutné na pokrytie rastúcich mzdových nákladov a kompenzáciu prevádzkových výdavkov spôsobených infláciou.
„Budeme sa usilovať, aby ešte tohto roku prišlo našim členom 25 až 30 miliónov eur,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk. Na rok 2026 odhaduje ANS potrebu viac ako 140 miliónov eur, pôvodne požadovala 136 miliónov. Dôvodom sú nové konsolidačné opatrenia, napríklad dlhšie PN hradené zamestnávateľmi či vyššie zdravotné odvody. „Vyhodnocujeme dosahy, no očakávame, že celková naša potreba sa zvýši na viac ako 140 miliónov eur,“ dodal Pramuk.
Zvýšenie o 540 miliónov eur
V rozpočte na ďalší rok pre celý sektor zdravotníctva bude ANS presadzovať zvýšenie o 540 miliónov eur. Zároveň upozorňuje, že štát plánuje ďalšie oddlženie štátnych nemocníc. „Opäť to vyzerá tak, že štátne nemocnice budú zvýhodnené, ale potom nech nikto nehovorí, že regionálne neštátne nemocnice sú financované lepšie,“ zdôraznil Pramuk.
Rada ANS sa venovala aj pripravovanej kategorizácii nemocníc, ktorá má od januára 2026 určiť, akú zdravotnú starostlivosť budú jednotlivé nemocnice poskytovať. „V tejto súvislosti potrebujeme vedieť, ako bude domyslená cestovná mapa pacienta - teda keď nemocnica niektoré výkony nebude robiť, musí byť jasné, kto tieto výkony zabezpečí,“ dodal Pramuk. Ozrejmil, že bude iniciovať zvolanie odvetvovej tripartity so zástupcami ministerstva a s odborármi k dofinancovaniu, ale aj optimalizácii siete nemocníc.