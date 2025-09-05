Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou

Milan Majerský
Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Opozičné KDH dúfa, že piatkové stretnutie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou ako naším susedom a partnerom. Dobrá spolupráca môže pomôcť rozvoju najmä východného Slovenska, otvoriť príležitosti pre naše firmy pri povojnovej obnove Ukrajiny a uľahčiť jej cestu do EÚ. Informoval komunikačný odbor hnutia.

KDH by privítalo, ak by sa „obrúsili hrany“ vo vzťahoch medzi Ficom a Zelenským, aby tak mohlo byť Slovensko viac nápomocné pri hľadaní mierových riešení. Tie sa podľa hnutia nedajú hľadať ani v Pekingu ani Moskve, ale v spoločnom tlaku demokratického sveta na Rusko a v konštruktívnych rokovaniach.

archívne video

Reakcia KDH na tlačovú konferenciu Kamila Šaška k tendru na záchranky (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Očakávame, že rokovanie aj vďaka prítomnosti predsedu Európskej rady Antónia Costu prinesie také riešenia, aby sa Slovensko odoberaním ruských fosílnych zdrojov nepodieľalo na nepriamom financovaní vojny a zároveň aby ceny energií boli pre slovenských občanov a súkromný sektor prijateľné,“ uviedli kresťanskí demokrati.

Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode

Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.

Viac o téme: Robert FicoKDHUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Robert Fico
Fico rokoval v Pekingu so srbským prezidentom Vučičom o TOMTO
Zahraničné
FOTO V Pekingu sa začala
V Pekingu sa začala slávnostná vojenská prehliadka: Predstavili aj nové zbrane, prítomní sú Putin i Fico
Zahraničné
Robert Fico
Premiér Robert Fico sa po návrate z Číny stretne so Zelenským
Domáce
Robert Fico
Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii: Ministerstvo obrany nie je problém, tvrdí Fico
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Robert Fico zaželal Ukrajine spravodlivý mier a európsku perspektívu
Robert Fico zaželal Ukrajine spravodlivý mier a európsku perspektívu
Správy
Robert Fico o dodávkach energií cez územie Ukrajiny
Robert Fico o dodávkach energií cez územie Ukrajiny
Správy
Ukrajina bude odpovedať na útoky na energetickú infraštruktúru
Ukrajina bude odpovedať na útoky na energetickú infraštruktúru
Správy

Domáce správy

Minister školstva, vývoja výskumu
Minister školstva Drucker odovzdal Cenu sv. Gorazda inšpiratívnym učiteľom a žiakom
Domáce
Milan Majerský
KDH dúfa, že stretnutie Fica so Zelenským prinesie posilnenie vzťahov s Ukrajinou
Domáce
Pripravte sa: V TOMTO
Pripravte sa: V TOMTO kraji sa môžu večer vyskytnúť búrky
Domáce
Mimoriadna zmena v nemocniciach Trenčianskeho kraja: Riaditelia končia, všetky povedie jeden štatutár
Mimoriadna zmena v nemocniciach Trenčianskeho kraja: Riaditelia končia, všetky povedie jeden štatutár
Myjava

Zahraničné

Dym stúpa z budovy,
Libanonská armáda spustí plán na odzbrojenie Hizballáhu, Bejrút to potvrdil
Zahraničné
Rodičia brutálne týrali svoje
Brutálne týranie bezbranných: Rodičia mučili svoje deti elektrošokmi a všetko si nahrávali
Zahraničné
Európska komisia udelila Googlu
Európska komisia udelila Googlu pokutu za porušenie pravidiel
Zahraničné

Prominenti

MEGA výstrih slávnej krásky:
MEGA výstrih slávnej krásky: Div, že jej na červenom koberci PRSIA nevypadli!
Zahraniční prominenti
ZÁHADNÁ CHOROBA Zdeňka Trošku:
ZÁHADNÁ CHOROBA Zdeňka Trošku: Nie je to rakovina, ani AIDS, ale... Je to na DLHÚ LIEČBU!
Domáci prominenti
Exmoderátorka Závodská si PODALA
Exmoderátorka Závodská si PODALA Ostrihoňovú: TOTO europoslankyňa MÔŽE a ona nie?! KLAMÁRKA
Domáci prominenti
SMÚTOK v kráľovskej rodine:
SMÚTOK v kráľovskej rodine: Buckinghamský palác oznámil ÚMRTIE vojvodkyne!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Manželov nudil ich milostný
Manželov nudil ich milostný život: Swingovanie im všetko spestrilo! Teraz lákajú aj iných, no majú prísne pravidlá
Zaujímavosti
Vedci identifikovali vek, kedy
Vedci identifikovali vek, kedy začína telo starnúť rýchlejšie: TAKTO môžete proces SPOMALIŤ
vysetrenie.sk
Rande skončilo katastrofou: Žena
Rande skončilo katastrofou: Žena nevedela prestať prdieť! Za všetko vraj môže Ozempic
Zaujímavosti
Nechcú si vaše deti
Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Kamenický sa ostro obul do progresívcov: Takto skritizoval ich Veľký tresk!
Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!
Hrozivé čísla: Veľká časť Slovákov si nemôže dopriať poriadne jedlo, sme na tom najhoršie v EÚ!
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)
Zomrel miliardár a módna legenda: Jeho meno nesie ikonická značka! (foto)

Šport

Aj legendárny Matthäus po výbuchu naložil Nemcom: Ani neviem, aký bol na Slovensku plán
Aj legendárny Matthäus po výbuchu naložil Nemcom: Ani neviem, aký bol na Slovensku plán
Reprezentácia
Middlesbrough ospevuje Davida Strelca: Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy
Middlesbrough ospevuje Davida Strelca: Rüdiger je ešte v Bratislave a snaží sa rozpliesť si nohy
Anglicko
VIDEO Nečakaná dráma s trpaslíkom: O triumfe sokolíkov s Andorrou rozhodol penaltový gól
VIDEO Nečakaná dráma s trpaslíkom: O triumfe sokolíkov s Andorrou rozhodol penaltový gól
Reprezentácia
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
Leo Sauer ohúril futbalový svet: Fantázia v pohybe, Nemci na jeho kolotoče len tak nezabudnú
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Hľadáte stabilnú prácu s voľnými víkendami? Medzinárodná spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníčky upratovania
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Chcete vyšší plat? Tu je návod, ako to zmeniť hneď tento mesiac
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Ako dlho zapekať cestoviny? Správny čas, aby neboli vysušené
Rady a tipy

Technológie

Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Obyčajný ľad sa ukázal ako skrytý zdroj energie. Vedci hovoria o technologickej revolúcii a zmene chápania prírody
Veda a výskum
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Obľúbená služba Slovákov sa stala terčom útoku. Podvodníci ti cez falošné správy môžu ukradnúť účet a vybieliť peňaženku
Bezpečnosť
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Ukrajinskí „duchovia“ zasadili Rusku tvrdú ranu. Zaútočili proti ich navigačnému systému GLONASS
Armádne technológie
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Nový podvod na WhatsAppe útočí už aj na Slovákov. Takto ťa útočníci vymknú z tvojho účtu. Toto tu ešte nebolo!
Bezpečnosť

Bývanie

Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
Od susedov ho rozlíšite ťažko, no interiér vás dostane. Takto sa robí bývanie, kde je vkus útulný a vytvára domov!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!

Pre kutilov

Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Ako vyčistiť bazén bez vysávača rýchlo a efektívne? Po niekoľkých rokoch skúšania našli účinný spôsob
Údržba a opravy
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Domáca plnená paprika s arómou a chuťou, ktorej sa nedá odolať. Čím naplniť papriky a ako na tú najlepšiu omáčku?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Partnerské vzťahy
Tri znamenia, ktoré vám budú vždy verné a tri, pri ktorých musíte mať oči otvorené: Odhaľte, čo vás vo vzťahu zrejme čaká
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rodičia brutálne týrali svoje
Zahraničné
Brutálne týranie bezbranných: Rodičia mučili svoje deti elektrošokmi a všetko si nahrávali
Pri pobreží tureckého mesta
Zahraničné
Bizarná KATASTROFA: Pri Turecku sa potopila NOVÁ superjachta, na mori vydržala 15 minút!
Inšpekcia VARUJE pred ďalšou
Domáce
Inšpekcia VARUJE pred ďalšou nebezpečnou hračkou: FOTO Vážne ohrozenie zdravia! Môže ju mať aj vaše dieťa
Stretnutie medzi premiérom SR
Domáce
Fico sa stretol so Zelenským: Ukrajine želá spravodlivý mier aj európsku perspektívu

Ďalšie zo Zoznamu