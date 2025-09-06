Politológovia po stretnutí Fica so Zelenským: Zaujímavejšie je, čo slovenský premiér nepovedal

BRATISLAVA - Podpora vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) nie je podľa politológov Juraja Marušiaka a Dariny Malovej nič nové. Postoj Slovenska sa totiž nezmenil ani po voľbách v roku 2023. Marušiak si však myslí, že vstup krajiny do Únie vníma Fico ako veľmi vzdialený.
Malová podotkla, že podpora bezpečnostných záruk je novým aspektom vzťahov medzi krajinami. Politológovia to uviedli v reakcii na piatkové stretnutie premiéra Fica s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Marušiak pripomenul, že Ukrajina musí pre vstup do EÚ splniť všetky podmienky. „Tu je, samozrejme, zrejmé, že Ukrajina je od plnenia tých kritérií veľmi vzdialená. A Fico spravidla v minulosti nevynechával žiadnu príležitosť na to, aby zdôrazňoval, ako extrémne je Ukrajina skorumpovaná,“ uviedol politológ.
Ako dodal, od Fica na tlačovej konferencii po stretnutí explicitne nezaznelo, že Rusko inváziou na Ukrajinu porušilo medzinárodné právo a je agresorom. To isté si všíma i Malová. „Na jednej strane, samozrejme, všetci najvyšší predstavitelia Smeru-SD vždy opakujú, že Rusko porušilo medzinárodné právo, alebo to aspoň opakovali, ale v poslednom čase neoznačia Rusko ako agresora. Aj preto je zaujímavejšie asi to, čo Robert Fico nepovedal,“ myslí si.
Politologička takisto nevie posúdiť, či má Fico ambície stať sa mediátorom medzi Ukrajinou a Ruskom. „Možno má také ambície a keďže vlastne ani nevie presne, ako dopadnú, tak ich zrejme nevytrubuje do sveta,“ myslí si. Podľa jej názoru by si však ruský prezident Vladimir Putin vybral niekoho iného, ak by západného mediátora potreboval. „Asi si nevyberie Roberta Fica práve preto, lebo za tie posledné mesiace aj Slovensko v rámci Európskej únie stratilo veľa zo svojej dôveryhodnosti,“ doplnila.
Jej profesijný kolega vníma ako symbolické, že sa stretnutie medzi ukrajinským a slovenským lídrom udialo krátko po návrate Fica z Číny, kde sa okrem iného stretol i s Putinom. Váhu stretnutiu podľa neho dodáva aj prítomnosť predsedu Európskej rady Antónia Costu.
Slovenský premiér a ukrajinský prezident sa v piatok stretli v Užhorode. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.
Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.