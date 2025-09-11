Ranný POPLACH v Bratislave! V hoteli nahlásili bombu, okamžitá EVAKUÁCIA stoviek ľudí

BRATISLAVA - Ranný poplach v Bratislave. V hoteli Bratislava niekto nahlásil bombu, čo si vyžiadalo okamžitú evakuáciu. Informoval o tom starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov Martin Chren. Bomba sa v hoteli nakoniec nepotvrdila.
V hoteli Bratislava niekto nahlásil v štvrtok skoro ráno bombu. Polícia informovala starostu po piatej hodine ráno. Ukamžite sa začalo s evakuáciou niekoľko stoviek ľudí, zväčša cudzincov, na miesto boli privolané evakuačné autobusy. Evakuovaným bolo potrebné zabezpečiť dočasnú strechu nad hlavou, ktorú radnica našla v telocvični na ZŠ Mierová, ktorú majú pripravenú na takéto účely.
"Neznámeho 'dobrodinca', ktorý zamestnal políciu, hasičov a ďalšie zložky nezmyselným telefonátom a vyhnal stovky ľudí z postelí, pozdravujem, a dúfam, že ho čoskoro dostihne tak karma, ako aj orgány činné v trestnom konaní," posiela odkaz starosta Ružinova Chren.
Udalosť potvrdila aj bratislavská krajská polícia. "V súvislosti s Vami uvedeným prípadom sme dnešného dňa v skorých ranných hodinách na linke 158 prijali zo strany zamestnancov hotela oznámenie o emailovej hrozbe súvisiacej s výskytom bomby v priestoroch jedného z hotelov v druhom bratislavskom okrese. V tejto súvislosti bola na základe rozhodnutia vedenia hotela na mieste vykonaná evakuácia osôb a následne bola vykonaná pyrotechnická prehliadka hotela s negatívnym výsledkom," informoval Topky.sk policajný hovorca Lukáš Pecek.