VAROVANIE pred búrkami! Hrozia krúpy, silný vietor a povodne: Prvé už udreli, vyčíňať majú až do večera

BRATISLAVA - Na väčšine územia SR treba v pondelok rátať s búrkami. Očakávajú sa najmä na východnom a strednom Slovensku, pričom ich výskyt hrozí počas celého dňa. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého či druhého stupňa.
Výstraha druhého stupňa sa týka okresov Poltár, Revúca a Rimavská Sobota, kde to má byť najhoršie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe. V daných lokalitách sa môžu vyskytnúť búrky s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a krúpami. „Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozornil SHMÚ.
Výstrahu prvého stupňa vydali meteorológovia pre celý Košický, Prešovský a Žilinský kraj, väčšinu okresov Banskobystrického kraja aj pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza i Púchov. Výstrahy platia predbežne do pondelka 23.00 h. Pre okresy Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca platí tiež výstraha prvého stupňa pred povodňou.
Búrky od rána do večera
Ako informoval portál o počasí iMeteo.sk, prvé búrky sa objavujú už v pondelok ráno, úradujú od Rimavskej Soboty až po Revúcu. Od rána udrelo na našom území už takmer 4 900 bleskových výbojov, pričom búrky okrem bleskov prinášajú predovšetkým silný lejak. Na stanici Rimavská Sobota napršalo až 36,7 mm zrážok v priebehu 1 hodiny a zaplavená zostala Ulica Ľ. Svobodu. Cesta pod vodou je aj na Čerenčianskej ulici.
Silnejšie búrky sa však očakávajú popoludní. Už krátko po 12:00 h sa má začať tvoriť kopovitá oblačnosť, po čom sa očakáva tvorba výraznejších a intenzívnejších zrážok. "Pôjde o početné búrkové jadrá, ktoré sa môžu zhlukovať do väčších multicelárnych celkov. Hlavným nebezpečným sprievodným javom dnešných búrok budú prívalové zrážky," upozorňuje iMeteo.
Predpokladaný postup búrok od 12.00 h do 00.00 h: