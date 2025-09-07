Kotlárove vyjadrenia vyvolali vášne: Hlavná hygienička varuje pred následkami odmietania povinného očkovania detí

BRATISLAVA - Splnomocnenec vlády pre preverenie manažovania pandémie Peter Kotlár sa v relácii Politika 24 opäť pustil do ostrých slov o očkovaní, pričom priznal, že nie je zaočkovaný ani on, ani jeho deti. Reakcia na seba nenechala dlho čakať – hlavná hygienička Tatiana Červeňová varovala, že odmietanie povinného očkovania vážne ohrozuje zdravie a život detí a pripomenula aj úmrtia na čierny kašeľ.
„Môj postoj je osobný. Osobné rozhodnutie nedať sa očkovať žiadnou očkovacou látkou. Zdravie nemôže prechádzať ihlou. Nie som očkovaný a nie sú očkované ani moje deti,“ povedal Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár v nedeľnej diskusnej relácii televízie Joj24 Politika 24..
Hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová vyhlásila, že odmietnutím povinného očkovania spoločnosť vystavuje deti ohrozeniam na zdraví a živote. Jeho spochybňovanie je hrdinstvom iba kým spoločnosť chráni kolektívna imunita zabezpečená práve povinným očkovaním detí. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Na Slovensku sa vďaka pravidelnému povinnému očkovaniu podarilo vyhubiť detskú obrnu. U ostatných ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa ich výskyt výrazne redukoval. Odmietnutím povinného očkovania nevystavujeme riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti citlivé voči infekcii, ktoré nemôžu byť očkované pre vek alebo zo zdravotných dôvodov,“ vyhlásila Červeňová.
Najohrozenejšou skupinou sú podľa nej práve najmenšie deti, ktoré pre svoj vek ešte nemôžu byť očkované. Ich krehká imunita sa infekcii navyše nedokáže ubrániť. „V roku 2025 sme zaznamenali tri úmrtia na čierny kašeľ u detí, ktoré ešte nemohli byť očkované vzhľadom na nízky vek,“ upozornila.Hlavná hygienička avizovala, že ÚVZ SR inicioval zvolanie okrúhleho stola, na ktorom bude odborná verejnosť hľadať riešenie klesajúcej zaočkovanosti a zvýšenia výskytu čierneho kašľa.