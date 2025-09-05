Prezident Pellegrini označil stretnutie Fica a Zelenského za mimoriadne dôležité

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini považuje za mimoriadne dôležité, že sa v piatok v Užhorode uskutočnilo stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) ako dvoch najvyšších predstaviteľov exekutívy oboch krajín. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Pellegrini zdôraznil, že prioritou Slovenska v zahraničnej politike musia byť dobré vzťahy s našimi susedmi. Pokiaľ sa v takýchto vzťahoch objaví napätie, jedinou cestou na jeho odstránenie je podľa slovenskej hlavy štátu otvorený dialóg za rokovacím stolom.„Prezident víta, že na dnešnom stretnutí sa dohodlo ďalšie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády, ktoré je vysoko nadštandardnou formou medzinárodnej spolupráce a umožňuje riešiť konkrétnu formu pomoci Slovenska brániacej sa Ukrajine,“ doplnil odbor komunikácie.
VIDEO
V piatok išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková. Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok (2. 9.) absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.