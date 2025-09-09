Koalícia sa bojí kontroly, tvrdí SaS: Odvolávanie vlády nebude v úvode schôdze

BRATISLAVA - Koalícia sa bojí kontroly, neschválila totiž presun návrhu na odvolávanie vlády na úvod aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Vyhlásil to na tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde sa spolu s viacerými návrhmi na odvolanie ministrov presúvajú už niekoľko mesiacov.
„Stále sa boja diskutovať, a preto aj upravujú rokovací poriadok tak, že sa budú krátiť jednotlivé časy v rámci parlamentnej rozpravy,“ povedal Gröhling s tým, že paralyzované sú často aj parlamentné výbory, keď nie sú uznášaniaschopné. Týka sa to zväčša mimoriadnych zasadnutí, ktoré zvoláva opozícia.
Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali opoziční poslanci z PS, SaS a KDH ešte v januári tohto roka. Predkladali ho opakovane, najprv bola schôdza k návrhu neverejná, keď o to požiadal premiér Robert Fico (Smer-SD), pretože predniesol utajovanú správu od SIS s informáciami o možnej „destabilizácii krajiny“. Niekoľko mesiacov sa už presúvajú aj opozičné návrhy na odvolanie ministrov Tomáša Tarabu (nominant SNS), Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a ministerky Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Prebrať by sa mali na septembrovej schôdzi.