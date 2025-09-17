Poslanci PS a SaS žiadajú vládu a prezidenta, aby odvolali riaditeľa SIS

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za PS a SaS zaradení vo výbore na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) žiadajú vládu a prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby odvolali riaditeľa tajnej služby Pavla Gašpara. Vyhlásili to po stredajšom rokovaní výboru, na ktorom Gašpar podľa nich nedokázal odpovedať na ich otázky o jeho autonehode či majetkovom priznaní a bol arogantný. Gašpar pochybenia odmieta, pochybnosti plánuje vysvetliť poslancom iného parlamentného výboru.
„Vyjadrovať sa počas kontrolného výboru a odpovedať na otázky spôsobom - ja som slobodný človek, ja som bežný človek, ja si vo svojom voľne môžem robiť, čo chcem, je absolútne nepochopenie zodpovednosti funkcie, ktorú má ako riaditeľ SIS,“ myslí si poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Kolíková dodala, že Gašpar na rokovaní spochybnil informácie o tom, že páchateľ bombových hrozieb slovenským školám zadržaný na Ukrajine bol napojený na Rusko.
Členka výboru Zuzana Števulová (PS) upozornila, že výbor nedokáže posúdiť spoluprácu SIS so zahraničnými službami z informácií, ktoré mu riaditeľ tajnej služby poskytol. „Mali sme tu všelijakých riaditeľov tajnej služby vrátane teda takého, ktorý organizoval únos prezidentovho syna. Ale myslím si, že sme nikdy nemali riaditeľa tajnej služby, ktorý by sa správal ako arogantný frajer, či už na verejnosti alebo na utajenom rokovaní výboru,“ uviedla.
Gašpar potvrdil, že sa téma na zasadnutí otvorila
Gašpar po skončení rokovania potvrdil, že sa téma jeho autonehody aj téma jeho majetkových priznaní na zasadnutí otvorila. Pochybenia odmietol a pochybnosti plánuje vysvetliť poslancom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. „Ja som poslancom už poslal svoje predbežné vyjadrenie napriek tomu, že nie som oboznámený s obsahom podnetov,“ dodal.
Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD) vyhlásil, že riaditeľ služby má jeho plnú dôveru. Na jeho autonehodu sa ho nepýtal, pretože mu stačí medializované vyjadrenie krátko po nej. Otázky smerujúce k majetkovým pomerom riaditeľa SIS označil Šuca za sugestívne. „Kontrolný výbor na kontrolu činnosti SIS nie je kompetentný, aby preskúmaval majetkové pomery akéhokoľvek ústavného činiteľa,“ uviedol.