Mário (24) plánoval masaker! Chcel vraždiť náhodných okoloidúcich, medzi nimi aj 20 detí: Výpovede svedkov

PEZINOK - Pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku sa v stredu (3. 9.) postavil 24-ročný Mário, čeliac obvineniu z prípravy úkladnej vraždy a nelegálneho obchodovania so zbraňami. Podľa výpovedí svedkov mal v úmysle zavraždiť náhodných okoloidúcich, z toho minimálne 20 detí.
O prípade informujú noviny.sk. Mária zadržali v januári po tom, čo navštívil policajnú stanicu v Prešove. Tam údajne priznal, že si zaobstaral tlmič na zbraň, ktorú plánoval kúpiť cez internet. Súdne uznesenie naznačuje, že mal všetko pripravené na uskutočnenie náhodných útokov s cieľom usmrtiť viacero osôb.
Výpovede svedkov
Svedkovia uviedli šokujúce detaily o Máriových plánoch. "Hovoril o zámere zabiť 20 alebo 25 detí, buď v materskej škole alebo na verejnosti," vypovedal jeden z nich. Dodal, že jeho motiváciou bolo získať pozornosť - tvrdil, že zabitie jedného človeka by nestačilo, preto to chcel urobiť vo väčšom meradle.
Našťastie sa Máriovi nepodarilo zbraň získať. Svedkovia potvrdili, že plánovanie útokov trvalo dlhšie a obžalovanému nezáležalo na konkrétnom mieste útoku. "Pýtal som sa ho, prečo práve 20 detí a odkedy má také myšlienky. Odpovedal, že prvýkrát o tom uvažoval pred dvoma rokmi," uviedol iný svedok.
Marián obvinenia odmieta
Obžalovaný vinu odmieta. "Objednal som si zbraň, pretože som bol zúfalý z násilných trestných činov a korupcie. Ľutujem to," uviedol pred súdom. Poprel však obvinenie z prípravy vraždy. "Som nevinný. Nikdy som nechcel nikoho zabiť," vyhlásil s tým, že neexistujú žiadne dôkazy. "Zhabali mi telefón, počítač, všetko, a nikde sa nenašlo nič, čo by dokazovalo, že som plánoval vraždu detí," vyhlásil.
V prípade uznania viny hrozí Máriovi výnimočný trest - 20 až 25 rokov väzenia alebo doživotie. Hlavné pojednávanie bude pokračovať, pričom má vypovedať znalec z odboru psychiatrie.