Vodiči, dávajte si pozor! Štvrtkové ráno prinieslo nehody, hustú hmlu a dlhé kolóny na hlavných ťahoch Slovenska

BRATISLAVA - Plynulosť dopravy na viacerých úsekoch slovenských ciest komplikujú vo štvrtok ráno nehody a kolóny. Informujú o nich zdroje dopravných informácií.
Zelená vlna STVR na sieti X upozorňuje, že na diaľnici D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad sa v pripájacom pruhu zrazili dve autá a kamión. „V úseku je hustá hmla, automatické denné svietenie nestačí,“ dodáva Zelená vlna. So zdržaním musia rátať aj vodiči v Šali, kde došlo k nehode na ulici SNP pred kruhovým objazdom smerom na Galantu, rovnako tak v Kráľovskom Chlmci, kde sa zrazili dve vozidlá na hlavnom ťahu.
Stellacentrum uvádza, že následky nehody odstraňujú na diaľnici D2 v úseku Stupava - Lamač pred Bormi. „Kolóna sa tvorí už pri pripájači Lozorno,“ oznamuje Stellacentrum. Na diaľnici D2 pri vstupe do hlavného mesta preto zdržanie v kolónach dosahuje 40 minút, na približne trištvrte hodinové zdržanie sa musia pripraviť aj tí, ktorí zvolili cestu po Hodonínskej ulici.
Stellacentrum informuje aj o ďalších kolónach s výrazným zdržaním, napríklad v Košiciach medzi diaľnicou D1, Južným nábrežím a mostom VSS sa zdržanie odhaduje na 30 minút. Zelená vlna ohlasuje tiež 25-minútové zdržanie pri vjazde v Kysuckom Lieskovci smerom od Čadce, či kolóne pri vjazde do Žiliny v smere od Porúbky, v ktorej si vodiči počkajú 20 minút.