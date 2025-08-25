Známy reťazec sťahuje jeden zo svojich výrobkov: Obsahuje zdraviu škodlivé látky!

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA – Obchodný reťazec Tedi sťahuje z pultov jeden zo svojich výrobkov. Dôvodom je prítomnosť škodlivých látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie zákazníkov.
Problémy predstavuje solárna lampa v tvare ježka. „Skúšky výrobku preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia v spojoch. Tieto látky môžu byť zdraviu škodlivé a preto sa tento výrobok neodporúča používať,“ uvádza spoločnosť na svojom webe.
Výrobok bol na ich pobočkách od 29. januára 2025 do 18. augusta 2025. Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 2 eurá, alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na ktorejkoľvek pobočke.