Psa nechal bez jedla a vody v otrasných podmienkach: Úbohé zviera zahynulo pri pokuse o útek z PEKLA

CHTELNICA - Zviera trpelo bez jedla a vody a keď sa samé pokúsilo z týchto otrasných podmienok újsť, zahynulo. Otrasný prípad týrania psa sa odohral v obci Chtelnica v piešťanskom okrese. Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.
Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru už začal trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat. "Doposiaľ nezistený páchateľ mal v rodinnom dome v obci Chtelnica, okres Piešťany, ponechať osemročného psa – kríženca – uviazaného o lano, bez krmiva a pitnej vody. V miestnosti, v ktorej sa nachádzal, bol rôzny odpad a exkrementy. Pes bol podľa zistení ponechaný v týchto podmienkach od presne nezistenej doby až do konca augusta 2025," uviedla polícia.
Kvôli nedostatku jedla, vody a výbehu sa zviera pokúsilo dostať von, rozbilo lexanovú výplň okna a vyskočilo ním von. Keďže však bol pes priviazaný lanom o krk, zostal visieť na budove a následkom toho sa udusil. Smrť psa nastala v dôsledku konania páchateľa, ktorý porušil viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti. "Páchateľovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Polícia v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a trestne postihnuteľné," dodali.