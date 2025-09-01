Ministerstvo školstva chce riešiť nedostatok členov školských podporných tímov: Spúšťa projekt

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce riešiť nedostatok členov školských podporných tímov. Na školský rok 2025/2026 spúšťa pilotný projekt ‚zdieľaných odborných zamestnancov‘. Uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu. V reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá bola zameraná na prevenciu a podporu duševného zdravia v základných školách v postcovidovom období, spomenuli aj ďalšie opatrenia.
„Projekt je zameraný na školy, ktoré nemali vlastného odborného zamestnanca alebo im vychádzali príliš malé úväzky, ktoré v praxi mnohé školy nevedeli efektívne využiť. Cieľom je zabezpečiť, aby boli pre všetky deti a žiakov prístupné odborné činnosti druhej podpornej úrovne poskytované v školskom prostredí,“ priblížili z ministerstva.
Doplnili, že pre 72 štátnych centier prevencie a poradenstva (CPP) je pridelených 112 úväzkov pre nových odborných zamestnancov v kategórii psychológ, špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg. „Odborní zamestnanci CPP budú vykonávať odborné činnosti podľa konkrétnych potrieb školy priamo v škole,“ podotkli.
Vývoj duševného zdravia detí
Zároveň pripomenuli, že MŠVVaM pripravuje systém podpory, založený na dátach v rámci národného projektu Dáta o duševnom zdraví. V lete publikovalo Predbežnú výskumnú správu o duševnom zdraví detí a mládeže na Slovensku. Tieto zistenia považujú za prvý krok k vytvoreniu dlhodobého systému podpory, ktorý bude založený na pravidelne získavaných dátach.
„Kľúčovým je realizácia reprezentatívneho výskumu, ktorý štartuje na jeseň tohto roka. Umožní systematicky a dlhodobo sledovať vývoj duševného zdravia detí, žiakov a študentov na Slovensku v oblasti vzdelávania, kognitívnych schopností, emocionálneho a sociálneho fungovania. Výsledky budú slúžiť ako základ pre tvorbu odporúčaní v oblasti politík, prevencie a intervencie priamo v školách,“ doplnili.
Spomenuli aj legislatívny balík
Spomenuli aj legislatívny balík, ktorý koncom augusta schválila vláda SR. „Zavádza pojem ochrana duševného zdravia, posilňuje ochranu učiteľov - priestupkom bude verejné zosmiešňovanie, šírenie klamstiev či poškodzovanie ich cti. Zodpovednosť ponesie aj učiteľ alebo rodič, ak opakovane odmietne riešiť rizikové správanie. Zlepšujeme aj prenos informácií medzi školami a poradenskými zariadeniami, aby bolo možné reagovať rýchlejšie,“ priblížili.
Uviedli aj ďalšie opatrenia vrátane smernice k prevencii šikanovania, príručiek pre školy, databázy preventívnych programov, zavedenia pravidiel používania mobilov či dostupných kurzov pre učiteľov. NKÚ po kontrole upozornil, že duševné zdravie žiakov základných škôl bolo dlhodobo podceňované a štát doposiaľ nevytvoril funkčný systém. Poukázal, že zodpovedným inštitúciám chýbajú komplexné dáta o duševnom zdraví detí, zložení školských podporných tímov, čo podľa NKÚ výrazne sťažuje efektívne plánovanie a cielenú podporu zo strany štátu. Slovensko zároveň podľa kontrolórov čelí kritickému nedostatku školských psychológov.