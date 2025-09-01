Protesty na súkromných školách: Rodičia a učitelia bijú na poplach! V hre je zatváranie aj ostrý štrajk

BRATISLAVA – Hneď na úvod nového školského roka sa na Slovensku ozvali desiatky súkromných škôl. Takmer 150 z nich sa v pondelok pridalo k protestu proti zmenám školských zákonov, ktoré vláda predložila do parlamentu. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) spolu s iniciatívou Takto nie! spustili aj petíciu, ktorá už má tisíce podpisov. Na tlačovej konferencii o tom informovali prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová a zástupcovia iniciatívy s názvom Takto nie!
„Školy do svojich otváracích ceremoniálov zaradili čítanie ústavy aj prečítanie petície. Zapájajú sa do protestov spolu so svojimi rodičmi. Robia tak preto, aby ochránili prostredie, v ktorom deti vyrastajú,“ uviedla Ohraďanová. Ako podotkla, diskusii o zmenách v školských zákonoch sú naďalej otvorení, rovnako aj rokovaniam s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD). V prípade pretrvávajúcej nespokojnosti nevylúčila možné dočasné krátkodobé zatvorenie vyučovania na súkromných školách ani tiché či hlasné protesty.
Zástupkyňa iniciatívy priblížila petíciu, ktorú podľa nej podpísalo takmer už 5000 ľudí. „Je určená na zachovanie práv rodičov a detí, rovnosti slobody voľby a demokratických princípov vo vzdelávaní,“ objasnila. Petíciou okrem iného žiadajú poslancov NR SR, aby nepokračovali v rokovaní o návrhoch zákonov. Občania jej podpísaním môžu vyjadriť nesúhlas s návrhmi, ktoré boli predložené vládou SR na rokovanie parlamentu.
Deti sa nesmú umelo deliť na verejné a ostatné
Cieľom ASŠŠZ je podľa Ohraďanovej chrániť tri základné princípy, ktoré zabezpečujú ochranu práv a slobôd rodičov a ich detí v slobodnej demokratickej spoločnosti. Argumentuje, že školy a deti sa nesmú umelo deliť na „verejné“ a „ostatné“, rovnaké vzdelanie si zaslúži rovnaké financovanie a pomoc deťom má ísť tam, kde je naozaj potrebné.
Vláda na augustovom rokovaní schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť cirkevným či súkromným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Prijala aj návrh zákona o školskej správe, v rámci ktorého sa má zmeniť spôsob určovania školských obvodov. Vzniknúť má aj inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania.
Drucker odmieta tvrdenia o likvidácii súkromného školstva
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) odmieta tvrdenia o likvidácii súkromného školstva a diskriminácii v súvislosti s novelou zákona o financovaní škôl a školských zariadení a ďalších školských zákonov. Povedal to na krátkom brífingu po otvorení nového školského roka na Základnej škole v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok aj v reakcii na protesty avizované Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení.
„Absolútne odmietam diskrimináciu, odmietam aj nepravdivé informácie a polopravdy. Nepravdivé predovšetkým v tom, že ide o akúsi likvidáciu súkromného školstva,“ povedal Drucker s tým, že rezort školstva pripravoval legislatívu dlhodobo, avšak v úvode neevidoval veľký záujem o nej diskutovať. „Počas leta boli veľmi intenzívne debaty so zástupcami cirkevných škôl, či už s evanjelickými alebo katolíckymi. Tam si myslím, že máme veľmi kvalitný návrh vďaka tomu, že títo partneri sa pravidelne zúčastňovali,“ podotkol.
Vyjadril presvedčenie, že legislatívny návrh je dobrý aj pre súkromné školstvo. „Mrzí ma, že práve hlavní predstavitelia viac prispievali na sociálnych sieťach ako v rokovaniach, pretože sa nezúčastňovali rokovaní,“ podčiarkol. Naďalej však avizuje pripravenosť diskutovať. „Apeloval by som na zriaďovateľov súkromných škôl a rodičov, aby si naštudovali zákon. Sme pripravení o tom hovoriť,“ dodal minister.
Zopakoval, že štát musí primárne sledovať verejný záujem. „Ústavou ukladáme povinnosti všetkým občanom SR, teda deťom, že je povinná školská dochádzka. Zároveň, že je bezplatná. Toto primárne musí štát naplniť, chce to napĺňať verejnými školami a k tomu prispôsobiť celé školstvo,“ doplnil. Mnoho verejných, súkromných aj cirkevných škôl prináša podľa neho výraznú hodnotu do slovenského vzdelávacieho systému. „Majú aj osobitné postavenie a tak sme ho aj deklarovali v tomto návrhu zákona, kde sa dostalo aj ustanovenie o potvrdení osobitného významu pre cirkevné a súkromné školy,“ uzavrel.