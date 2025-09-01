Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

Prezident Pellegrini vymenoval troch rektorov vysokých škôl

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok v Prezidentskom paláci vymenoval troch rektorov vysokých škôl. Novým rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa stal Maximilián Strémy. Staronovými rektormi bratislavských vysokých škôl sú Juraj Stern na Paneurópskej vysokej škole a Ľuboš Cibák na Vysokej škole ekonómie a manažmentu.

„Reprezentujete tu dnes rôzne odbory, zastupujete školy s rozličným zameraním. To, čo vás ale veľa nepochybne spája, je snaha vychovávať nové generácie erudovaných, vzdelaných odborníkov, profesionálne, ale aj ľudsky a morálne zdatných ľudí, pripravených zaslúžiť sa o rozvoj Slovenskej republiky,“ uviedol v prejave Pellegrini.

Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval rektorov vysokých škôl (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zároveň vyzdvihol prednosti každej z vysokých škôl a pripomenul, že všetci novovymenovaní rektori pôsobia v akademickej sfére už dlhé roky. „Môžete sa teda plne opierať o svoje bohaté pracovné, životné skúsenosti, vrátane aj tých zahraničných, ale aj o podporu svojich kolegov či študentov na vlastných univerzitách,“ dodal.

Ľuboš Cibák, Juraj Stern a Maximilián Strémy
Zobraziť galériu (2)
Ľuboš Cibák, Juraj Stern a Maximilián Strémy  (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zdôraznil, že s rektorskou funkciou sa spája aj bremeno zodpovednosti, a to aj za celkovú úroveň vzdelanosti krajiny. V tejto súvislosti poznamenal, že spoločnosť dnes trpí citeľnou polarizáciou a nedôverou k vedeckým autoritám. „Tieto negatívne tendencie navyše ostro kontrastujú s globálnym vývojom, ktorý kladie naopak čoraz väčší dôraz práve na využívanie intelektu, vzdelania, tvorivosti, získaných vedomostí či zručností,“ povedal.

Pre krajinu je podľa hlavy štátu životnou šancou vrátiť sa z „nebezpečnej cesty“ popierania faktov. „Je našim spoločným želaním, aby sme sa dokázali oslobodiť od príťaže týchto negatívnych javov, aby naša vlasť napredovala a mala šancu obstáť v globálnych a náročných výzvach. Držím vám preto palce, (...) pretože úspechy vašich študentov, úspechy vašich univerzít budú zároveň úspechy celého Slovenska,“ konštatoval.

Viac o téme: Peter PellegriniVysoké školyRektori
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Americký prezident Donald Trump
MIMORIADNY ONLINE Trump čaká na prelomový rozhovor s Putinom: Sľubuje rýchle prímerie
Zahraničné
PS kritizuje nový vysokoškolský
PS kritizuje nový vysokoškolský zákon: Nerieši odchod mladých do zahraničia
Domáce
Študenti sa obávajú možných
Univerzita dala študentom jedlo s červami: VRCHOL hnusu, rastúce obavy o zdravie a dodržiavanie hygieny!
Zaujímavosti
Tomáš Drucker
Rezort školstva podpísal memorandá s umeleckými školami: Chce podporiť mladé talenty a ich tvorbu
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval rektorov vysokých škôl
Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval rektorov vysokých škôl
Správy
Podľa opozičnej strany SaS musí byť Pavol Gašpar odvolaný
Podľa opozičnej strany SaS musí byť Pavol Gašpar odvolaný
Správy
Obľúbený herec zo Sľubu NA HRANE síl: STRATIL CIT v nohe! Nakrúcať musel cez BOLESŤ
Obľúbený herec zo Sľubu NA HRANE síl: STRATIL CIT v nohe! Nakrúcať musel cez BOLESŤ
Prominenti

Domáce správy

Legendárny Beránek končí na
Legendárny Beránek končí na Chate pod Rysmi: Búrlivé reakcie, kritika výberu a zásah ministra!
Domáce
Verejné financie drží nad
Verejné financie drží nad vodou priemysel, uviedol Klub 500
Domáce
FOTO Prezident Pellegrini vymenoval troch
Prezident Pellegrini vymenoval troch rektorov vysokých škôl
Domáce
AKTUÁLNE ZSSK má VÝPADOK! Lístky online nekúpite: TOTO radia cestujúcim
AKTUÁLNE ZSSK má VÝPADOK! Lístky online nekúpite: TOTO radia cestujúcim
Banská Bystrica

Zahraničné

Predsedníčka EK Ursula von
Von der Leyenovej lietadlo v problémoch: Rusi rušili GPS signál! Piloti museli pristáť podľa papierových máp
Zahraničné
FOTO India a Rusko bok
India a Rusko bok po boku! Putin a Módí potvrdili pokračujúcu spoluprácu
Zahraničné
FOTO Tragédia v Pakistane: Zrútil
Tragédia v Pakistane: Zrútil sa vládny vrtuľník, nikto neprežil
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
V Maďarsku sa začal nový školský rok: Potrvá do 19. júna 2026, učebnice sú zdarma
Zahraničné

Prominenti

Markíza média párty. Na
Prehnané NÁROKY markizáckej moderátorky: Peniaze od televízie jej NESTAČILI!
Domáci prominenti
Halsey
Slávna speváčka pózovala fotografom: Ešte rýchla kontrola... PRSIA sú na mieste - môžeme!
Zahraniční prominenti
Slnko v sieti. Dominika
Šokujúci ROZVOD slovenskej herečky: Rok po pôrode dvojčiat... Predstavila NOVÚ LÁSKU!
Domáci prominenti
Románik Pamely Anderson a
Románik Pamely Anderson a Liama Neesona: Celé to bol FEJK!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Polárna žiara nad Vysokými
Už DNES večer sledujte oblohu: Pripravte sa na nezabudnuteľné vesmírne divadlo!
Zaujímavosti
Najlacnejšie mestá na výlety
Najlacnejšie mestá na výlety v roku 2025: Tu zažijete veľa muziky za málo peňazí
dromedar.sk
Janaina Prazeresová
Modelka investovala pol milióna do plastík: TERAZ má problémy! Úrady odmietli uveriť, že je tou istou osobou
Zaujímavosti
PRELOM vo vede: Nosorožce
PRELOM vo vede: Nosorožce zachraňujú náhradným materstvom, šanca pre takmer vyhynutý druh!
Zaujímavosti

Dobré správy

Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce

Ekonomika

Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Ďalšie voľné dni v ohrození: Rušenie sviatkov prinesie viac práce a nižšie príjmy, varujú odborári!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Slovensko čelí nebezpečnému ekonomickému koktailu: Čaká nás pomalý rast a vysoké ceny!
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Pri Rimavskej Sobote odpálili prvé stožiare bývalého vysielača: Po 70 rokoch končí technický unikát! (video)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)
Automobilky budú mať konkurenciu: Do Európy mieri obľúbený výrobca áut z Číny! (foto)

Šport

Hancko narovinu o vysnívanom prestupe do Atlética: Priznal, čo ho mrzí a trápi
Hancko narovinu o vysnívanom prestupe do Atlética: Priznal, čo ho mrzí a trápi
MS vo futbale
Mia Pohánková valcuje aj na US Open: Víťazka Wimbledonu nadelila súperke kanára
Mia Pohánková valcuje aj na US Open: Víťazka Wimbledonu nadelila súperke kanára
US Open
VIDEO Djokovič deklasoval súpera a prepísal históriu: Na US Open ho čaká prvá vážna prekážka
VIDEO Djokovič deklasoval súpera a prepísal históriu: Na US Open ho čaká prvá vážna prekážka
Muži
Peter Pekarík si našiel nový klub: Slovenský reprezentant bude v kariére pokračovať v Nemecku
Peter Pekarík si našiel nový klub: Slovenský reprezentant bude v kariére pokračovať v Nemecku
Nemecko

Auto-moto

Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako reagovať na zlé správy: Vďaka týmto 7 tipom vám ľudia prezradia čokoľvek
Ako reagovať na zlé správy: Vďaka týmto 7 tipom vám ľudia prezradia čokoľvek
Motivácia a inšpirácia
Čo je pre vás najväčšou výzvou v práci? Tento osobnostný KVÍZ o vás odhalí pravdu!
Čo je pre vás najväčšou výzvou v práci? Tento osobnostný KVÍZ o vás odhalí pravdu!
Mám prácu
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Pravý Caesar šalát: Prečo chutí inak než ho poznáte z reštaurácií?
Rady a tipy

Technológie

Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Máš veľký telefón? Tieto skryté funkcie v Androide ti umožnia ovládať smartfón jednou rukou bez väčšej námahy
Android
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Vedci oznámili prelom v liečbe vysokého krvného tlaku. Hovoria o zázračnej tabletke, ktorá funguje aj u ľudí
Veda a výskum
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Táto skrytá funkcia v Androide ti môže zachrániť telefón aj dáta, no pri nesprávnom použití ťa môže stáť všetko
Android
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Google formuláre vyzerajú bezpečne, no môžu byť pascou. Takto spoznáš podvod na prvý pohľad
Bezpečnosť

Bývanie

Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch

Pre kutilov

Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rosie Huntington-Whiteley v Benátkach zažiarila, je za tým harmónia v súkromí: S Jasonom patria medzi najstabilnejšie páry
Zahraničné celebrity
Rosie Huntington-Whiteley v Benátkach zažiarila, je za tým harmónia v súkromí: S Jasonom patria medzi najstabilnejšie páry
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Legendárny Beránek končí na
Domáce
Legendárny Beránek končí na Chate pod Rysmi: Búrlivé reakcie, kritika výberu a zásah ministra!
Predsedníčka EK Ursula von
Zahraničné
Von der Leyenovej lietadlo v problémoch: Rusi rušili GPS signál! Piloti museli pristáť podľa papierových máp
Rozpočtová rada bije na
Domáce
Rozpočtová rada bije na poplach: Vláda porušila svoje povinnosti! Hovoria o opatreniach za 2,9 mld. eur
AKTUÁLNE Na diaľnici D1
Domáce
AKTUÁLNE Na diaľnici D1 narazil kamión do cestárov: Cestu uzavreli! FOTO z miesta nehody

Ďalšie zo Zoznamu