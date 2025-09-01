Štátny dopravca hlási veľký VÝPADOK! Lístky cez appku ani internet nekúpite

Lístok na vlak sa počas predpoludnia kupoval ťažko. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, gettyimages.com)
BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má počas pondelka 1. septembra nahlásený veľký výpadok jej služieb. Týka sa to hlavne mobilnej aplikácie, cez ktorú si značná čast cestujúcich kupuje lístok na vlak. Ich kúpa sa tak značne skomplikovala.
ZSSK potvrdila výpadok priamo upozornením v aplikácii na mobilných zariadeniach. Železničná spoločnosť Slovensko tak eviduje veľký výpadok jej online systémov. Nefunguje ani e-shop a ani aplikácia Ideme vlakom.
"Lístok si môžete zakúpiť bez poplatku za servis v pokladnici alebo u vlakového personálu. Ďakujeme za pochopenie," radí štátna spoločnosť.
Správu budeme aktualizovať.