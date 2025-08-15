Vlaková nehoda si vyžiadala jednu obeť a viacero zranených! Na mieste zasahujú záchranári aj vrtuľník

Polícia riadi situáciu po vlakovej nehode v Dánsku (Zdroj: SITA/Robert Wengler/Ritzau Scanpix via AP)
KODAŇ - Jeden človek zahynul a niekoľko ďalších utrpelo zranenia pri nehode vlaku na juhu Dánska, informuje server denníka Jyllands-posten. Agentúra DPA uviedla, že vlak na prejazde narazil do vozidla a potom sa vykoľajil.
Osobný vlak podľa serveru vykoľajil popoludní medzi mestami Kliplev a Tinglev v okrese Sonderjyllands, ktorý leží pri hraniciach s Nemeckom. Na miesto preto dorazili aj sanitky z nemeckého Flensburgu. Zasahoval tu tiež vrtuľník, ktorý dvoch zranených transportoval do nemocnice. Koľko presne je zranených a aké vážne ich zranenia sú, zatiaľ nie je jasné.
Jyllands-Posten napísal, že vlak, v ktorom jelo okolo 95 ľudí, narazil do poľnohospodárskeho vozidla. Prečo sa tak stalo, nie je zrejmé.