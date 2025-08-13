AKTUÁLNE Tragédia v Bratislave: Muž vošiel do cesty vlaku, zrážku neprežil

Muž vošiel do dráhy vlaku. (Zdroj: gettyimages.com, Topky)
BRATISLAVA – Na železničnej trati medzi petržalskou stanicou a Rusovcami sa dnes krátko pred 13. hodinou odohrala tragédia. Osobný vlak tam zrazil muža neznámej totožnosti, ktorý vošiel do jeho jazdnej dráhy.
Podľa polície rušňovodič okamžite reagoval a použil brzdy, no zrážke už nedokázal zabrániť. Muž utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna. V dôsledku nehody je doprava na tomto úseku momentálne zastavená.
„Zo strany povereného príslušníka Odboru železničnej polície v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Presné okolnosti tohto prípadu sú v štádiu vyšetrovania,“ informovala polícia na sociálnej sieti.