Horskí záchranári opäť pomáhali vo Vysokých Tatrách: Pomoc potrebovali dvaja turisti z Česka, jeden sa zranil po páde

VYSOKÉ TATRY - Horskí záchranári v utorok večer pomáhali dvom turistom z Česka. Ako informuje HZS na webovej stránke, nachádzali sa mimo značeného turistického chodníka, na vysokohorskú turistiku neboli dostatočne vybavení a svoju polohu nedokázali záchranárom spresniť.
„Podľa opisu popoludní vystúpili na Východnú Vysokú a ďalej pokračovali hrebeňom na Kupolu a do Sedla pod Kupolou. Odtiaľ sa žľabom rozhodli zostúpiť do Velickej doliny. Jeden z dvojice si však približne 20-metrovým pádom spôsobil tržné poranenie v oblasti kolena, ako aj mnohopočetné povrchové odreniny,“ doplnili záchranári s tým, že sa sťažoval aj na bolesť chrbtice, hlavy a hornej končatiny.
Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry s turistami v teréne nadviazali vizuálny kontakt za pomoci svetelného zdroja. Lokalizovali ich v oblasti žľabu nad Guľatým kopcom. Zraneného muža vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zateplili ho. Podali mu tiež intravenóznu medikamentóznu liečbu. Turistu v nosidlách evakuovali z exponovaného terénu. Za pomoci istenia lanovou technikou bol postupne spúšťaný približne 250 metrov do doliny, odkiaľ bol ďalej transportovaný k Sliezskemu domu. Tam si pacienta do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP).
„Horská záchranná služba opakovane apeluje na dôsledné plánovanie aktivít v horskom prostredí, naštudovanie si lokality, ako aj na znalosť možných únikových trás. V neposlednom rade je tiež potrebné dodržiavanie návštevného poriadku národného parku,“ dodali záchranári.