Minulý týždeň sa stalo na slovenských cestách 229 nehôd: Vyžiadali si obete

BRATISLAVA - V minulom týždni sa stalo na slovenských cestách 229 dopravných nehôd, o život pri nich prišli štyria ľudia. Medzi obeťami bol jeden motocyklista a jeden chodec. Informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Najviac nehôd evidovala polícia od 25. do 31. augusta v Prešovskom kraji (46) a v Žilinskom kraji (39). Naopak, najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji (8). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali policajti mierny nárast nehôd, počet obetí zostal nezmenený.
Ťažko sa zranilo 11 osôb
Pri nehodách sa v uplynulom týždni ťažko zranilo 11 osôb. Od začiatku roka do konca augusta eviduje polícia 7455 dopravných nehôd, čo je o 185 menej ako v rovnakom období roka 2024. Počet ťažko zranených osôb klesol o 15. O život prišlo zatiaľ za tento rok pri nehodách 133 osôb, čo je o 37 menej ako vlani.