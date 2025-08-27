Horúčavy aj silný vietor: Meteorológovia vydali výstrahy na štvrtok

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch na západe Slovenska budú platiť vo štvrtok (28. 8.) odpoludnia výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Miestami platia aj výstrahy pred vetrom na horách či horúčavami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Výstrahy pred vetrom
Výstrahy pred vetrom budú platiť vo štvrtok od 12.00 h v okresoch Bratislava, Malacky, Myjava, Piešťany, Senica a Skalica. Vietor tu môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Výstrahy pred vetrom na horách budú platiť od 9.00 h vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Podľa meteorológov môže vietor dosiahnuť rýchlosť až 85 kilometrov za hodinu.
Treba počítať s vysokými teplotami
Na štvrtok vydali aj výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Od 14.00 h s nimi treba počítať vo väčšine Nitrianskeho kraja i v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Dunajská Streda a Galanta. Teplota sa môže vyšplhať až na 34 stupňov Celzia.