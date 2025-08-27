Požiar chaty v Dolnom Trhovišti: Popáleniny utrpela jedna osoba

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)
DOLNÉ TRHOVIŠTE - Počas požiaru chaty v Dolnom Trhovišti v okrese Hlohovec utrpela jedna osoba popáleniny druhého stupňa horných končatín a intoxikáciu splodinami. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Požiar chaty bol ohlásený v utorok (26. 8.) po 22.00 h. Na mieste zasahovali hasiči z Hlohovca a Piešťan a dobrovoľní hasiči z Pastuchova a Leopoldova. Príčinou požiaru bola nedbalosť. Predbežná škoda je odhadnutá na sumu 60.000 eur.
