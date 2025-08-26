Požiar zničil budovu parlamentu na Marshallových ostrovov: Vyhorela rokovacia sála, knižnica aj parlamentný archív

MAJURO - Budovu parlamentu Marshallových ostrovov zničil v noci na utorok požiar, ktorý medzičasom uhasili. Oznámil to v utorok tamojší hasičský zbor aj polícia, informuje správa agentúry Reuters.
Požiar vypukol v noci, pričom podľa vyjadrenia hasičov tohto tichomorského štátu pri ňom zhorela polovica budovy parlamentu. Rovnako nepoužiteľná je však v dôsledku ohňa aj zvyšná časť budovy, doplnila pre Reuters miestna polícia.
Novozélandská rozhlasová stanica RNZ informovala, že pri požiari vyhorela rokovacia sála, kancelárie, knižnica aj parlamentný archív. „Budova je už nepoužiteľná, pričom sa diskutuje o alternatívach, kde by sa mohla konať aktuálna schôdza parlamentu,“ informoval spravodajca tejto stanice na Marshallových ostrovoch.
Marshallove ostrovy sú tichomorským súostrovím ležiacim na polceste medzi Havajom a Austráliou s približne 42-tisíc obyvateľmi, z ktorých zhruba polovica žije v tamojšom hlavnom meste Majuro. Pre diplomatické vzťahy súostrovia je podstatná Dohoda o voľnom pridružení so Spojenými štátmi, na základe ktorej im USA poskytujú ekonomickú pomoc výmenou za tzv. vojenský prístup.