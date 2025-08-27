Budúci prísediaci v kauze únosu Michala Kováča ml. majú bezpečnostné previerky

BRATISLAVA - Mestský súd Bratislava I by mohol čoskoro zložiť senát, ktorý bude konať v kauze zavlečenia syna vtedajšieho prezidenta SR Michala Kováča do Rakúska. Budúci prísediaci získali bezpečnostné previerky. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Upozornil na to portál 360tka.
„Zo strany Národného bezpečnostného úradu došlo k vydaniu osvedčenia o previerke na stupeň utajenia ,prísne tajné‘ u štyroch prísediacich v mesiaci august 2025. Pre predchádzajúce dovolenky zatiaľ neboli vykonané záznamy o určení, v zmysle zákona o utajovaných skutočnostiach. Súd zatiaľ z týchto dôvodov nemôže pristúpiť k vykreovaniu senátu v danej veci,“ ozrejmil Adamčiak.
Ako priblížil zákonný sudca prípadu a predseda senátu Mestského súdu Bratislava I Karol Posluch, „pre účely riadneho konania vo veci, t. j. aby bolo možné vo veci vôbec konať, je potrebné disponovať preverenými dvoma riadnymi členmi senátu ako aj ich náhradníkmi“. Náhradní prísediaci sú potrební vzhľadom na predpokladaný dlhší čas konania pred súdom.
V kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan L. Súdy sa začali zaoberať obžalobou až v roku 2017, po zrušení amnestií Vladimíra Mečiara.