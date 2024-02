Gašpar mladší ako šéf SIS rozvíril politické vášne: Opozícia zúri! Prekvapení zostali aj v koalícii

Pavol Gašpar (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby (SIS). Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila súhlas s jeho menovaním. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident, to znamená, že teraz je na ťahu prezidentka Zuzana Čaputová.

Reakcie na krok vlády na seba nenechali dlho čakať. Najmä z radov opozície zaznieva ostrá kritika. Nominácia súčasného štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) je ďalšou z pochybných nominácií súčasnej vlády. Uviedol to predseda KDH Milan Majerský v reakcii na návrh vlády.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Z jeho životopisu nevieme povedať, či má vôbec nejaké skúsenosti so spravodajskými službami. Pochybujeme, že bude akceptovaný medzinárodnou spravodajskou komunitou, v ktorej má SIS už dnes veľmi pokrivený kredit," poznamenal líder KDH.

Reakcia hnutia Slovensko a Igora Matoviča

"Vitajte v mafiánskom štáte," vyhlásil v reakcii Igor Matovič (Slovensko) a poukázal na známu poľovnícku chatu pri Leviciach, na ktorej bol aj Pavol Gašpar. Matovič zopakoval, že Gašpar na videu hovorí o tom, že keď za zločiny budú odsúdení ľudia ako jeho otec a podobne, zabije Lipšica. Matovič preto verí, že prezidentka nestratí zdraví úsudok a "zločinca nevymenuje za šéfa SIS". Marek Krajčí to považuje za politickú nomináciu.

Opozičné strany hnutie Slovensko a SaS kritizujú nomináciu Gašpara za šéfa SIS (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Poslanec NR SR Gábor Grendel (klub Slovensko, KÚ, Za ľudí) je presvedčený, že prezidentka má právo nevymenovať Gašpara. V súvislosti s nomináciou hovorí o hazarde s povesťou našich bezpečnostných zložiek. Grendel pripomenul situáciu z 90. rokov, kedy prezident Michal Kováč odmietol vymenovať za riaditeľa SIS Ivana Lexu. "Tiež nebol Lexa trestne stíhaný, nebol ani obžalovaný, len existovali určité morálne hranice, ktoré vyhodnotil prezident ako také, ktoré boli touto nomináciou prekročené," uviedol Grendel.

Jedinou snahou vlády je ovládnuť všetky zložky štátu, tvrdí Gröhling

Podľa poslanca Branislava Gröhlinga sa Pavol Gašpar nemal stať ani štátnym tajomníkom rezortu spravodlivosti, "ktorý pripravoval promafiánsky balíček na oslobodenie aj jeho otca". Vyzýva prezidentku, aby odmietla takúto hanebnú a neprijateľnú nomináciu vlády na šéfa SIS. "Jedinou snahou vlády je ovládnuť všetky zložky štátu," vyhlásil.

Branislav Gröhling (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nominácia je podľa PS škandalózna

Nominácia Pavla Gašpara za šéfa SIS je podľa Progresívneho Slovenska (PS) škandalózna. Nemá na túto pozíciu žiadnu kvalifikáciu, ale o to ochotnejšie bude plniť priania Roberta Fica a jeho kumpánov - teda zabezpečenie beztrestnosti a prenasledovanie politických oponentov, vyhlásil predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka.

“SIS zároveň v očiach našich partnerov stratí akúkoľvek dôveryhodnosť. To je podstata tejto vlády. Kedykoľvek sú pripravení poškodiť aj záujmy Slovenska, ak tým čo i len trochu pomôžu sami sebe, dodal Šimečka.

Predseda výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a podpredseda PS Tomáš Valášek dlhodobo upozorňuje, že voľba šéfa SlS je od jej začiatku spolitizovaná. “Vláda dnes urobila krok, ktorý sme od nominácie Ivana Lexu Vladimírom Mečiarom nevideli. Na čelo spravodajcov vybrala syna Tibora Gašpara, stíhaného poslanca Smeru. Samotnému Pavlovi Gašparovi sa ako vyšetrovateľovi kariérne darilo v čase, keď bol jeho otec policajným prezidentom,” uviedol.

Valášek pripomenul, že do povedomia verejnosti sa Gašpar mladší dostal ako účastník poľovníckej chaty, na ktorej si ľudia z Ficovho okolia dohadovali, ako budú konať po prebratí moci. Dnes je jedným z autorov hanebnej novely trestného zákona.

Podľa Kolíkovej Gašpar nespĺňa odborné kritériá

Pavol Gašpar nemôže byť na čele SIS. Tvrdí to predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková (SaS). Myslí si, že Gašpar nespĺňa odborné kritériá, navyše, je pomstychtivým človekom a vo funkcii bude len predĺženou rukou premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Šéfa SIS vymenúva prezidentka Zuzana Čaputová. Podľa Kolíkovej sú dôvody na jeho nevymenovanie "jednoznačné".

"Toto menovanie jednoznačne ukazuje, že táto vláda aj premiér Fico absolútne rezignovali na čo i len zdanie, že im nejde o pomstu. Predsa vybrať si za šéfa SIS syna obžalovaného poslanca, ktorý pomstu vyhlásil na poľovníckej chate, je samo o sebe diskvalifikujúce," povedala Kolíková novinárom. "Takáto osoba nemôže byť na čele SIS, ktorá má v rukách všetky nástroje pre ochranu a bezpečnosť na SR. Nemôže tam byť pomstychtivý človek," dodala.

Poslankyňa upozornila aj na konflikt záujmov poslanca NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý je otcom Pavla Gašpara. "Je tu samotný konflikt záujmov jeho otca, ktorý ho má kontrolovať ako člen výboru na kontrolu SIS. Neviem, ako bude otec kontrolovať svojho syna. Dalo by sa to vyriešiť odvolaním a zvolením nového člena, ale už to samo ukazuje, že niečo tu asi nie je v poriadku," povedala. Slovensko podľa nej začína byť izolované v spolupráci medzi tajnými službami. "A môžeme očakávať, že toto bude toho bodka," uzavrela.

Koaliční poslanci problém v nominácii nevidia

Koaliční poslanci NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD), Ján Blcháč a Samuel Migaľ (obaja Hlas-SD) problém v nominácii nevidia. Vyplýva to z ich stredajších vyjadrení. "To je tematika, ktorá sa riešila na vláde, ja ju nemám prečo neakceptovať," skonštatoval Jarjabek s tým, že nominácia ho neprekvapila.

Dušan Jarjabek (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Podľa Saloňa spĺňa Gašpar predpoklady byť riaditeľom SIS. Za výhodu považuje, že prichádza z úplne nezávislého prostredia, keďže v tejto oblasti nepôsobil. "Myslím si, že to bude človek na správnom mieste," skonštatoval poslanec. Vie si predstaviť debatu, či by sa Gašparov otec, poslanec NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vzdal členstva v parlamentnom výbore na kontrolu SIS.

Pre Migaľa bol návrh na vymenovanie Gašpara mladšieho novinkou. "Musím zistiť, aké sú dôvody. Pokiaľ je to nominácia nášho koaličného partnera, ja asi namietať nebudem. Som presvedčený o tom, že šéf spravodajskej služby by mal byť človek, ktorý je blízky premiérovi," uviedol s tým, že v minulom volebnom období to tak nebolo. Blcháč považuje nomináciu na riaditeľa SIS za vec vlády. "Šéf SIS je pravá ruka premiéra," podotkol.

Členovia vlády nomináciu schvaľujú

Členovia vlády schvaľujú nomináciu štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti (MS) Pavla Gašpara na post riaditeľa SIS. Považujú ho za schopného človeka, upozorňujú tiež na koaličnú dohodu a právo Smeru-SD nominovať šéfa tajných. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po rokovaní vlády uviedol, že v rámci koaličnej rady sa všetci zhodli, že všetci koaliční partneri rešpektujú túto nomináciu. "Z môjho pohľadu je to kvalifikovaný a schopný človek, ktorý nemá žiadne väzby na súčasné prostredie SIS," vyhlásil.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok po rokovaní vlády reaguje na voľbu nového šéfa SIS (Zdroj: Topky/Ramon Leško)



Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) je tiež presvedčený, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nemá žiadny opodstatnený dôvod odmietnuť Gašparovo menovanie. Poukazuje pritom na jeho skúsenosti, právnické vzdelanie i čistý register trestov. "Je to dobrá nominácia," uviedol Taraba.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) hodnotí Gašpara ako odborníka a pracovitého človeka. "Je to správny človek na správnom mieste," ohodnotil jeho nomináciu. Argumentuje nielen Gašparovým právnickým vzdelaním a manažérskymi zručnosťami, ale aj tým, že nemá žiadne väzby na vnútornú štruktúru SIS. Za problém nepovažuje ani to, že členom parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS je Gašparov otec, poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD). Nevidí v tom konflikt záujmov. "Nebude (Tibor Gašpar) kontrolovať svojho syna, ale celú inštitúciu, navyše, nekontroluje sám, ale kontroluje celý výbor," zdôvodnil Susko.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vyštudovaný právnik Pavol Gašpar pôsobil v minulosti v polícii i justičných orgánoch, viedol tiež advokátsku prax. V súčasnosti je štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti SR. V súvislosti s postom šéfa SIS sa spomínal otec Pavla Gašpara, poslanec Národnej rady SR za Smer-SD a bývalý prezident Policajného zboru Tibor Gašpar. V súčasnosti je vedením SIS poverený Tomáš Rulíšek.