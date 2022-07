Expremiér Mečiar má 80 rokov: SUMÁR politickej kariéry, vládnutie na ostrí dlhých nožov aj posledné snahy o návrat!

archívne video

Vyštudovaný právnik, no skúsenosti mal aj s tvrdou robotou

Vladimír Mečiar sa narodil 26. júla 1942 vo Zvolene. Popri zamestnaní, keď pracoval ako tavič v Závodoch ťažkého strojárenstva (ZŤS) v Dubnici nad Váhom, vyštudoval diaľkovo Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej absolvovaní pôsobil od roku 1974 až do roku 1990 v Skloobale Nemšová ako podnikový právnik.

Postoj k sovietskej okupácii Československa ho stál miesto v KSČ

Politicky sa začal angažovať v prvej polovici 60. rokov, pričom zastával rôzne funkcie v Československom zväze mládeže (ČSM). V čase normalizácie bol odvolaný z funkcií v mládežníckom hnutí a v roku 1970 pre svoj postoj k okupácii Československa aj vylúčený z Komunistickej strany Československa (KSČ).

Novembrový návrat na výslnie, začínal aj ako minister životného prostredia

Do politického života opäť vstúpil po roku 1989 v rámci hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN), za ktoré získal v roku 1990 prvýkrát poslanecký mandát. Na pôde tohto politického subjektu však založil v marci 1991 najskôr platformu, ktorá prerástla nasledujúci mesiac do založenia novej strany Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS). Od jej vzniku v roku 1991 bol jej predsedom 21 rokov až do 26. apríla 2012, keď oznámil svoj odchod z čela strany. V júni 2003 rozhodol snem o zmene názvu na Ľudová strana - HZDS (ĽS-HZDS).

V prvej polovici roku 1990 zastával v slovenskej vláde post ministra vnútra a životného prostredia. Po parlamentných voľbách v júni 1990 sa stal prvýkrát predsedom vlády a v tejto funkcii pôsobil do apríla 1991. V júni 1992 sa po ďalších voľbách do Slovenskej národnej rady (SNR) stal opäť premiérom, úrad zastával do marca 1994, keď mu poslanci parlamentu vyslovili nedôveru.

Predseda vlády SR Vladimír Mečiar, predseda NR SR, a Ivan Gašparovič17. júla 1992 v budove parlamentu v Bratislave zdravia poslancov po podpise Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky

V čase tohto vládnutia spolu s českým premiérom Václavom Klausom absolvoval sériu rokovaní, ktoré vyústili do rozdelenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Vládnutie počas únosu prezidentovho syna, zabitia Róberta Remiáša či zmareného referenda

Od októbra 1992 do marca 1993 a opäť od marca 1998 do októbra 1998 bol poverený ako predseda vlády aj výkonom niektorých právomocí prezidenta SR. Tretíkrát zasadol Vladimír Mečiar do premiérskeho kresla po vyhratých parlamentných voľbách v decembri 1994, vo funkcii bol do októbra 1998. Práve v tomto období bol unesený prezidentov syn Michal Kováč ml. (1995), zabitý Róbert Remiáš (1996) a v roku 1997 došlo k zmareniu referenda.

Tlačová beseda Mečiara po posledných parlamentných voľbách v spoločnej federatívnej republike, ktoré sa uskutočnili na celom území Českej a Slovenkej federatívnej republike. Po nich nastalo jej delenie.

Zhruba z obdobia začiatku 90. rokov sa začali riešiť aj tzv. "divoké privatizácie" Mečiarovej vlády. Išlo o kupovanie a predaje obrovských štátnych firiem či podnikov. Mečiar počas svojho pôsobenia v kresle perdsedu vlády aj tak svojsky tvrdil, že s privatizovaním nemal nič. V danom období sa doslova z chudobného človeka mohol zo dńa na deň stať majiteľ veľkej fabriky.

V hre boli v tom čase mnohé podniky od Nafty Gbely, Východoslovenské železniare v Košiciach cez Duslo Šaľa, Devín Banku, Bratislavské mraziarne až po Tatravagónku Poprad.

Toto prideľovanie podnikov sa týmto nekončilo a neskôr sa prišlo aj k obsadzovaniu vysokých funkcií dôležitých štátnych inštitúcií. Išlo napríklad o Najvyšší kontrolný úrad, Generálnu prokuratúru, Rozhlasovú a televíznu radu v STV či Fond národného majetku. Začalo sa najskôr ich odvolávaním na ustanovujúcej NR SR počas jesene 1994 a schôdza trvala celú noc a získala tak názov slovenská noc dlhých nožov. Potom boli zvolení na tieto pozície noví ľudia.

Nad ránom o 5.15 bola ešte ako čerešnička na torte koaličnými poslancami prijatá novelizácia zákona o zrušení rozhodnutí vlády o privatizácii podnikov po 6. septembri 1994 (zákon č. 370/1994 Z. z.), ktorý neskôr Ústavný súd Slovenskej republiky vyhlásil za protiústavný.

Známe Mečiarove amnestie

Z káuz únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. a následného výbuchu auta, v ktorom bol Róbert Remiáš vyplynuli známe amnestie, ktoré Mečiar vydal v súvislosti práve so spomínanými prípadmi. V článku V. sa konkrétne písalo "aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 1997“ a v článku VI. "aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny“.

Toto sa udialo v období marca 1998, kedy skončilo funkčné obdobie prezidentovi Michalovi Kováčovi a prezidentské právomoci dočasne prešli na Mečiara ako predsedu vlády, keďže poslanci sa vtedy nevedeli zhodnúť na následníkovi Kováča (prezidenta do roku 1999 volil parlament tajne na obdobie 5 rokov, pozn. red.).

Známe sídlo, ktoré neskôr navštívili aj kukláči

Asi v tomto období sa Mečiar už zabýval aj v novej vile Elektra v Trenčianskych Tepliciach, kde sa toho odohrávalo skutočne veľa a kde Mečiar po odchode z politiky aj dôchodkovo odpočíval. Vilu dokonca počas ďalšej vlády Mikuláša Dzurindu "navštívili" aj policajné jednotky s kukláčmi, pričom Mečiara vtedy z nej vyviedli v putách.

Jeho pobyt v Elektre však netrval večne a asi v roku 2018 sa začali objavovať správy o tom, že sa z nej odsťahoval na vidiek.

Čierna diera Európy a dojímavá rozlúčka s voličmi

Bol to práve Vladimír Mečiar a jeho vládnutie, ktoré sa podpísalo pod rozhodnutie Európskej komisie, ktorá 16. júla 1997 na zasadnutí v Štrasburgu neodporučila začať so Slovenskom rozhovory o rozšírení EÚ v prvej vlne, pretože krajina nespĺňala politické kritériá.

Pamätným sa stalo vystúpenie premiéra Mečiara 30. septembra 1998 v Slovenskej televízii, keď po prehratých parlamentných voľbách oznámil odchod z politickej scény. Na záver vystúpenia s piesňou na perách "S Pánom Bohom idem od Vás, neublížil som, neublížil som nikomu z Vás!" cez televíznu obrazovku zakýval na rozlúčku svojim priaznivcom a voličom.

Neúspech v oboch prezidentských voľbách

O rok neskôr, v máji 1999, neúspešne kandidoval v prvých priamych prezidentských voľbách, ktorých víťazom sa stal Rudolf Schuster. Vladimír Mečiar sa uchádzal o funkciu hlavy štátu aj druhý raz - v prezidentských voľbách v roku 2004. Hoci prvé kolo volieb vyhral so ziskom 32,7 percenta, v druhom kole získal 40,1 percenta hlasov a skončil druhý za Ivanom Gašparovičom (59,9 percenta).

Vypadnutie ĽS-HZDS z parlamentu a žiadny ďalší návrat

V júnových parlamentných voľbách sa ĽS-HZDS nedostalo v roku 2010 do NR SR. Hnutie získalo len 4,32 percenta hlasov voličov a po dvadsiatich rokoch muselo parlament opustiť. Po ďalších neúspešných parlamentných voľbách, ktoré sa konali v marci 2012 a v ktorých ĽS-HZDS získalo iba 0,93 percenta hlasov voličov, oznámil Mečiar 26. apríla 2012 svoj odchod z čela ĽS-HZDS.

Opustenie kormidla a život na dôchodku

Zakladateľ a bývalý dlhoročný predseda HZDS Vladimír Mečiar sa vzdal členstva v strane 12. decembra 2013. Nového predsedu si strana už nezvolila a na mimoriadnom sneme v Žiline 11. januára 2014 rozhodlo 161 zo 165 delegátov o rozpustení strany.

O návrat do politiky sa ešte pokúsil v novembri 2019, keď sa na republikovom sneme zišli 9. novembra v Trenčíne členovia strany Slovenská liga. Delegáti zvolili 77-ročného Vladimíra Mečiara za predsedu strany a súčasne aj za lídra kandidátky. Koncom novembra 2019 však Mečiar zmenil názor a rozhodol sa, že v parlamentných voľbách kandidovať nebude. Slovenská liga získala vo voľbách, ktoré sa konali 29. februára 2020, napokon iba 809 platných hlasov, čo bolo 0,02 percenta hlasov voličov.