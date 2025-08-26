Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

Obrovská tragédia na pretekárskom okruhu: V Orechovej Potôni zomrel počas závodu mladý motorkár!

ORECHOVÁ POTÔŇ - Policajti z Dunajskej Stredy vyšetrujú nešťastnú udalosť, ktorá sa stala pretekárskej dráhe v obci Orechová Potôň. Počas závodu motoriek došlo z doposiaľ nezistených príčin k pádu jedného z pretekárov. Vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou. Mladého muža stála nehoda život.

K nešťastiu došlo v utorok popoludní. Ako uviedla polícia, muž utrpel vážne zranenia, ktorým žiaľ na mieste podľahol. Policajti príčiny a okolnosti tragickej udolasti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia.

 

ĎALŠIA TRAGÉDIA V OKR. DUNAJSKÁ STREDA NA OKRUHU ZOMREL MLADÝ PRETEKÁR 😪 👮 Policajti z Dunajskej Stredy vyšetrujú...

Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Tuesday, August 26, 2025

Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. "Záchranársky vrtuľník z Bratislavy zasahoval dnes popoludní na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni, kde sa zrazili štyria motocyklisti. Traja z nich utrpeli ľahšie až stredne ťažké poranenia," uviedli.

"Najvážnejšie zranenia utrpel 29-ročný pretekár z Českej republiky, u ktorého došlo k poruche vedomia a vážnym poraneniam viacerých častí tela. Na mieste bola okamžite zahájená rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia, do ktorej sa zapojil aj lekár leteckých záchranárov. Napriek maximálnej snahe všetkých zasahujúcich sa, žiaľ, nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a mladý muž svojim zraneniam podľahol. Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť," dodali. 

 

🚁 Tragická nehoda na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni (okr. Dunajská Streda) Záchranársky vrtuľník z Bratislavy...

Posted by Air - Transport Europe, letecká záchranná služba on Tuesday, August 26, 2025

 

