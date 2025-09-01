Vláda berie najchudobnejším dávky v hmotnej núdzi, uvádza hnutie Slovensko

BRATISLAVA - Novela zákona o službách zamestnanosti, pod ktorú patrí zámer Práca namiesto dávok, oberá podľa opozičného poslanca Petra Polláka (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) tisíce najchudobnejších ľudí o dávky v hmotnej núdzi. Novela zákona začala platiť od pondelka, pričom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) pripomenul, že ľudia, ktorí odmietnu vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, prídu o dávku v hmotnej núdzi alebo im bude krátená.
„Namiesto toho, aby vláda podala ľuďom rebrík, berie im aj to posledné, čo majú - necelých 90 eur mesačne. To je posledná záchranná sieť pre tých najchudobnejších. Výdavky rodín pritom pre vládnu konsolidáciu rastú, potraviny aj energie sú čoraz drahšie a vláda šetrí práve na tých, ktorí majú najmenej,“ uviedol Pollák.
Novela je podľa neho priamo namierená proti rómskej komunite
Novela je podľa neho priamo namierená proti rómskej komunite, pričom posilňuje stereotypy, že Rómovia sú leniví a nechcú pracovať. Zdôraznil, že problémom nie sú Rómovia, ale vláda, ktorá dlhodobo zlyháva v boji proti diskriminácii či podpore zamestnávania, vzdelávania a budovania reálnych pracovných príležitostí v regiónoch, kde je najmenej pracovných miest. V dôsledku nepremyslenej konsolidácie odchádzajú firmy do zahraničia alebo krachujú a v niektorých okresoch na Slovensku tak zostáva iba zopár voľných pracovných miest. V oblastiach, kde sú pracovné ponuky, Rómovia podľa opozičného poslanca často narážajú na diskrimináciu či odmietanie zo strany zamestnávateľov.
„Odoberanie dávok nebude mať žiadny pozitívny vplyv na zamestnanosť. Práve naopak, spôsobí obrovské škody - prehĺbi chudobu, zhorší zdravie ľudí a ohrozí tisíce detí. Je šokujúce, že tento krok podporuje aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity, ktorý by mal stáť na strane ľudí, nie na strane cynickej politiky,“ dodal Pollák.