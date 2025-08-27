Čo dieťa potrebuje počuť pred nástupom do školy? Odborníci radia rodičom

BRATISLAVA - Rodičia by mali pripraviť dieťa na školu formou spoločných rozhovorov. Odporúčajú to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Radia aj povzbudiť dieťa tým, že v škole si nájde nových kamarátov a naučí sa veľa nového a zaujímavého. Naopak, vyhnúť by sa mali strašeniu detí vetami ako „Počkaj, až pôjdeš do školy“ alebo „Oni ťa v tej škole dajú do poriadku“.
„Každé dieťa je jedinečné a podobne aj nástup do školy je individuálna vec. Dôležité je byť dieťaťu oporou a povzbudiť ho, že nástup do školy zvládne,“ uviedli. Rodičia by mali podľa odborníkov vysvetliť dieťaťu, čo ho v základnej škole (ZŠ) čaká, objasniť mu, že škola má iné pravidlá a organizáciu dňa ako materská škola (MŠ) a že ako školák bude mať aj zodpovednosť a do školy sa chodiť musí.
Zároveň odporúčajú neprenášať pochybnosti na dieťa. „Budúci školák si tak môže vybudovať zbytočný odpor, neistotu alebo strach ku škole a už samotný štart bude negatívne poznačený,“ upozornili. Ako dodali, prechod dieťaťa z MŠ do ZŠ je dôležitým medzníkom v živote dieťaťa a jeho rodiny. Preto by mal so sebou prinášať len pozitívne zážitky, keďže dieťa sa podľa nich do školy prirodzene teší.