Dráma v Dubnici nad Váhom: Útočník brutálne dobodal 40-ročného muža!

DUBNICA NAD VÁHOM - Obyvatelia Dubnice nad Váhom majú za sebou rušnú noc. Dôvodom je incident, počas ktorého 34-ročný páchateľ fyzicky napadol 40-ročného muža neznámym ostrým predmetom, pravdepodobne nožom.
Ako informovala polícia, útočník uvedeným činom napadnutému mužovi spôsobil viaceré bodnorezné zranenia, v dôsledku ktorých bol poškodený prevezený do nemocnice. "Páchateľ bol v krátkom čase policajtmi odboru kriminálnej polície a PMJ KR PZ Trenčín vypátraný, v zmysle zákona obmedzený na osobnej slobode a bude umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala polícia.
Aktuálne vykonávajú všetky potrebné procesné úkony a intenzívne pracuje na objasnení okolnosti prípadu. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal v súvislosti s predmetnou udalosťou, trestné stíhanie vo veci zločinu Ublíženie na zdraví.