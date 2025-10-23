Dramatická scéna na ulici: VIDEO Nebezpečný cudzinec ohrozoval policajtov nožom, po jednom ho hodil

OLOMOUC - Dramatický zásah v Česku. V Olomouci zadržali 38-ročného cudzinca, ktorý v sobotu večer ohrozoval policajtov dlhým nožom. Muž s kriminálnou minulosťou nereagoval na výzvy a po jednom z policajtov nožom dokonca hodil. Informovala o tom policajná hovorkyňa Ivana Skoupilová.
Policajné hliadky v sobotu (18. 10.) tesne po 22. hodine reagovali na oznámenie o podozrivom mužovi s dlhým nožom v ruke, ktorý sa mal nachádzať v blízkosti Hodolanskej ulice v Olomouci. Príslušníci pohotovostného a eskortného oddelenia spolu s členmi hliadkovej služby muža na mieste rýchlo vypátrali, avšak ten okamžite začal s nožom proti nim mávať. Na ich požiadavky či už v českom, alebo anglickom jazyku nereagoval a zasahujúcich policajtov ohrozoval. Po jednom z nich nožom dokonca hodil.
"Agresor aj naďalej kládol aktívny odpor. Z dôvodu, že útočník stál pri oknách, nemohli použiť služobnú zbraň. Preto proti nemu použili slzotvorný prostriedok. Následne 38-ročného muža zadržali. Ten skončil v policajnej cele a zo svojho rokovania sa za prítomnosti tlmočníka spovedal kriminalistom," informovala Skoupilová s tým, že presný dôvod jeho správania však nebol schopný objasniť.
"Vďaka Interpolu kriminalisti zistili, že obvinený má za sebou kriminálnu minulosť, okrem iného aj napadnutie so zbraňou alebo napadnutie policajta," dodáva policajná hovorkyňa. Olomouckí vyšetrovatelia v tejto súvislosti začali trestné stíhanie 38-ročného cudzinca, obvinili ho z násilia proti úradnej osobe a z priestupku výtržníctva. Po vykonaní procesných úkonov predložili štátnemu zástupcovi návrh na vzatie muža do väzby, ktorý súd akceptoval. V súčasnosti mu za uvedené trestné činy hrozí trest odňatia slobody od šiestich mesiacov až do šiestich rokov. Policajná hovorkyňa však na záver dodáva, že právna kvalifikácia sa môže v priebehu vyšetrovania ešte rozšíriť.