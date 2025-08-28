Slovenskom sa šíri ďalší veľký podvod: NBS bije na poplach! Vysvetlili, ako celé klamstvo funguje

BRATISLAVA – Slovenskom sa šíri nový podvod. Tentokrát podvodníci zneužívajú značku NBS Shares.
Na podvod upozornila samotná Národná banka Slovenska (NBS). Značka NBS Shares je síce skutočne značkou Národnej banky Slovenska, neslúži však na investovanie ani poskytovanie finančných služieb verejnosti. „Tento projekt NBS sa využíva výhradne na technickú pomoc centrálnym bankám mimo Európskej únie. NBS neposkytuje žiadne investičné ani iné finančné služby retailovým klientom,“ vysvetlila banka.
Podvodníci zavádzajú klientov tak, že sa vydávajú za finančných sprostredkovateľov a sľubujú vyplatenie investícií. Následne ich navádzajú na stiahnutie podozrivých aplikácií. Ide napríklad Hoptodesk, teda vzdialený prístup, spravodajský prehľad o kryptoaktívach CoinMarketCap, Drupe/Drupe Dialer a v niektorých prípadoch aj aplikácie ako handypay.app alebo aplikácie vydávajúce sa za známe bankové riešenia.
Podvodníci následne klientov žiadajú, aby položili mobil displejom nadol a priložili platobnú kartu. Takto dokážu zneužiť citlivé údaje, vykonať neoprávnené platby, pokúsiť sa o čerpanie úveru či tokenizáciu kariet do aplikácií tretích strán. Banka v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje, že oni ako inštitúcia pritom nikdy nežiadajú klientov o inštaláciu aplikácií, neposielajú odkazy na sťahovanie a nevyplácajú investície.
Klienti môžu predísť zbytočným problémom a chrániť sa tým, že nebudú sťahovať aplikácie na základe telefonického alebo e-mailového pokynu od neznámej osoby ani zadávať PIN ani iné prístupové údaje, ak o to žiada niekto, kto sa vydáva za banku alebo úrad.
NBS tiež verejnosť vyzvala, aby si overovali zdroj informácií na oficiálnych stránkach banky alebo NBS a pri akýchkoľvek pochybnostiach sa okamžite obráťte na svoju banku. „Buďte obozretní, nepodliehajte tlaku podvodníkov a v prípade podozrivého kontaktu informujte svoju banku alebo políciu,“ dodala NBS.