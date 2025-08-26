POZOR Podvodníci rozposielajú falošné faktúry! Známy operátor varuje Slovákov pred zákerným trikom

BRATISLAVA – Operátor Slovak Telekom upozorňuje na nový typ podvodu, ktorý môže pripraviť ľudí o peniaze aj citlivé údaje. Podvodníci v jeho mene rozposielajú e-maily s falošnými faktúrami, ktoré sa tvária ako originálne doklady za služby.
Slovak Telekom vydal varovanie pred nebezpečnými e-mailami, ktoré sa tvária ako oficiálne faktúry. Podvodníci sa snažia presvedčiť ľudí, aby uhradili neexistujúce platby. Aj keď sa falošné doklady graficky líšia od originálov, nič netušiaci zákazníci si ich v rýchlosti môžu pomýliť. „Po vizuálnej stránke ide o úplne inú grafiku, ale niektorí zákazníci môžu v rýchlosti ostať v omyle a pokúsia sa o úhrady,“ uviedol pre portál Živé hovorca Telekomu Alexander Sejna.
Telekom zdôrazňuje, že všetky oficiálne faktúry zasiela výlučne z adries faktura@telekom.sk alebo moj@telekom.sk. Ak vám príde e-mail z inej adresy, s nezvyčajným predmetom správy či podozrivou prílohou, ide o podvod.
Zákazníkom odporúča neklikať na odkazy ani QR kódy, nesťahovať prílohy a nezadávať osobné ani platobné údaje. Operátor radí, aby si ľudia vždy overili stav fakturácie priamo v mobilnej aplikácii Telekom alebo v zákazníckej zóne na oficiálnej stránke. V prípade pochybností je možné kontaktovať aj zákaznícke centrum.
Aktuálne sa Slováci stretávajú aj s iným typom podvodu, keď ľudí kontaktujú telefonáty zo zahraničia. Ponúkajú rýchle zárobky z domácej práce a aby pôsobili dôveryhodne, obetiam posielajú na účet menšie sumy. Neskôr však od nich vymáhajú investície do falošných projektov – niektorí takto prišli aj o desaťtisíce eur.