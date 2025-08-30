Podvodník v Prešove prekabátil dôchodcov a prefíkane ich olúpil: Hlavu im úplne domotal hrncami zadarmo!

PREŠOV - Podomový predavač hrncov sa v posledných desaťročiach stal už takpovediac neslávnym synonymom pre podvodníka. Aj keď sa to nedá tvrdiť paušálne, starší manželský pár z Prešova veľmi doplatil na svoju dôverčivosť tým, že prišli o veľmi cenný majetok. Asi 30-ročný podvodník im pritom len pár minút pred tým, ako zistili celú pohromu, prezentoval úplne nové hrnce zadarmo.
archívne video
Prípad verejnosti v reportáži prezentovala televízia JOJ. Prípad sa odohral na východe krajiny, kde sa starší, seniorský pár nechal zlákať na ponuku asi 30-ročného muža, ktorý im prišiel do bytu prezentovať kuchynské potreby. Išlo o hrnce, ktoré im dokonca veľmi podozrivo ponúkal úplne zadarmo.
Muž venčil psa, odrazu sa pristavil asi 30-ročný muž
Muž získal kontakt na rodinu po tom, ako sa pri venčení psa pristavil pri 75-ročnom pánovi. Išlo o člena spomínanej domácnosti, ktorého presvedčil, aby si mohol prísť do ich obývačky odprezentovať jeho produkty.
Zakrátko už 30-ročný podvodník sedel v obývačke u dôchodcov so škatuľou hrncov. Dokonca páru ponúkal k hrncom sadu nožov, tiež úplne zadarmo. Tvrdil, že jeho firma takto "pomáha dôchodcom". "Že šéf mu dal hrnce aby rozdával dôchodcom," parafrázovala podvedená dôchodkyňa spomínaného muža.
Tej to nedalo, a mužovi pri odchode zaplatila aspoň symbolických 15 eur. To však ešte obaja netušili, že v čase ich nepozornosti ich muž obral o šperky v celkovej hodnote takmer 5-tisíc eur! Z obývačky totiž zmizla celá šperkovnica s cenným zlatom, ktoré v nej bolo. Tieto šperky žene darovala jej mama pred 40 rokmi.
Polícia už prípad rieši a verejnosť vystríha pred prehnanou dôverčivosťou
"Počas návštevy prebehla prezentácia hrncov, no v nestráženej chvíľke tento "predajca" vzal z pokladničky na skrini v obývačke viacero šperkov. Išlo o náušnice a prstene," potvrdila televízii prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. "Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove v prípade začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže," uzavrela Ligdayová.